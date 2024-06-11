Победившая на выборах Европейская народная партия пытается сформировать парламентскую коалицию. По словам её генсека, она крайне осторожно относится к сотрудничеству с ультраправыми

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На выборах в Европейский парламент его крупнейшая фракция Европейская народная партия (ЕНП), получила наибольшее количество мест. Но этого пока не достаточно для создания правоцентристами работоспособного большинства. Поэтому они пытаются сформировать центристскую коалицию. Смогут ли "народники" сотрудничать с ультраконсерваторами, такими как премьер-министр Италии Джорджа Мелони? Корреспондент Euronews Шона Мюррей спросила об этом генсека ЕНП Танасиса Баколаса.

Euronews: Рассчитывает ли ЕНП на поддержку со стороны Джорджи Мелони?

Баколас: ЕНП будет стремиться сформировать большинство в Европейском парламенте вместе с друзьями и союзниками, с которыми мы работали раньше. Это социалисты, либералы и, надеюсь, также, возможно, "зелёные". Для такого большинства достаточно депутатов, и это хорошо. Соратники Джорджи Мелони в парламенте, возможно, захотят голосовать за нас. Думаю, это было бы отлично. Но я не предвижу никаких институциональных изменений и более формализованного партнерства, чем такие отношения.

Европейская народная партия будет иметь более 185 из 720 парламентских мест. Она также стремится заручиться поддержкой семерых новичков, близких к ней идеологически, таких как лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр. Но с него до сих пор не сняты некоторые обвинения.

Euronews: Поступали некоторые сообщения о его личной жизни. Петер Мадьяр подозревается в применении домашнего насилия против своей бывшей жены. Собираетесь ли вы принять такие обвинения в расчет?

Баколас: Мы серьезная политическая партия, которая проявляет должную осмотрительность и признаёт положенные процессы. Так что процессы будут соблюдены.

Euronews: Но если это подтвердится, будут потенциально приняты какие-то решения или нет?

Баколас: Ну, этого я не знаю. Ни одна отдельная группа и ни один человек не принимают такие эти решения. Эти решения следуют за процессом.

Euronews: Одна из вещей, которые вы упомянули на своем Конгрессе, это то, что при обсуждении предвыборного манифеста не получил никакой поддержки «Зелёный курс». Умер ли этот климатический план, который когда-то горячо отстаивала глава Еврокомиссии и ваш кандидат Урсула фон дер Ляйен?

Баколас: Не знаю. Я думаю, что мы должны обеспечить дальнейшее следование «зелёным курсом". Бьюсь об заклад, что мы будем работать с "зелёными" политиками. Мы поможем им сохранить их основополагающие принципы, их фундаментальные ценности по меньшей мере до следующего избирательного цикла. И саму эту партию мы поможем сохранить. Мы все будем продвигается вперед "зелёным курсом". Я не думаю, что это будет очень просто. Работает ли эта сделка сейчас? Если послушать сегодняшних социалистов, что они говорят? Они хотят «зелёной сделки», только если она связана с созданием рабочих мест. Они используют слова, отличные от тех, которые используем мы. Мы говорим, что «Зеленый курс» должен быть связан с нашей политикой конкурентоспособности.