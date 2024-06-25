Представители стран ЕС были близки к консенсусу по вопросу регулирования материалов о сексуальном насилии над детьми в Интернете, но голосование отложено, поскольку сохраняются значительные разногласия.

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Представители стран Евросоюза, собравшиеся 20 июня в Брюсселе, отложили обсуждение спорной формулировки регламента по защите детей в Интернете, поскольку согласия между странами-членами для продвижения этого предложения нет, сообщил источник в Совете ЕС.

В формулировке предлагалось использовать так называемую "модерацию загрузки", чтобы обязать сервисы обмена зашифрованными сообщениями, такие как WhatsApp и Facebook Messenger, включить технологию наблюдения, которая сканирует изображения, загружаемые пользователями.

Более подробно о модерации загрузок читайте в статье Euronews здесь.

Чтобы предложение было принято, его должны поддержать более половины стран (15 из 27), представляющих не менее 65% всего населения ЕС. Некоторые государства, включая Францию, опасаются, что эта мера поставит под угрозу тайну частной переписки, которая в принципе должна быть доступна только отправителю и получателю.

"В последние часы стало ясно, что требуемое квалифицированное большинство просто не будет достигнуто", - отметил источник, добавив, что председательствующая сторона решила снять вопрос с рассмотрения и продолжить консультации.

Пока неясно, продолжат ли бельгийцы добиваться общего согласия в ближайшие дни, поскольку на 26 июня запланировано еще одно заседание предствителей правительств стран ЕС Coreper II.

"Это остается высоким приоритетом для Совета, и работа будет продолжаться, чтобы найти общую позицию и начать переговоры с Европарламентом. Совет намерен защищать детей от преступников", - добавил источник.

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Европейский комиссар по ценностям и прозрачности признаёт, что обход шифрования необходим для отслеживания материалов с сексуальным насилием над детьми.

"Комиссия предложила метод, согласно которому даже зашифрованные сообщения могут быть просмотрены ради защиты детей", - сказала Вера Йоурова на Европейском саммите по защите данных.

Комментарии Йоуровой противоречат заявлениям Ильвы Йоханссон, еврокомиссара по внутренним делам, которая предложила регламент и ни разу не упомянула о взломе зашифрованных сообщений.

"Мой законопроект не касается шифрования, оно даже не упоминается. В законопроекте нет ничего, связанного с шифрованием... Мой законопроект нейтрален с точки зрения технологий. Этот документ не направлен на обход или ослабление шифрования", - заявила она ранее в интервью шведской газете Svenska Dagbladet.