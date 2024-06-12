Генсек Партии европейских социалистов призвал не допустить принятия в парламентскую коалицию ультраправых групп. Джакомо Филибек хотел бы видеть на посту главы Совета ЕС премьер-министра Дании Метте Фредериксен

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Генеральный секретарь Партии европейских социалистов объявил, что она поддержит выдвижение на второй срок нынешнего председателя Еврокомиссии, если Урсула фон дер Ляйен не допустит принятия в парламентскую коалицию двух радикально правых групп. В интервью Euronews Джакомо Филибек также сказал, что победившим на выборах провоцентристам необходимо будет согласовать с левыми силами план законодательной деятельности и основные направления программы исполнительной власти.

Если в ходе переговоров мы увидим, что Европейские консерваторы и реформисты или "Идентичность и демократия" играют роль в определении приоритетов на следующие пять лет, то мы, социалисты, а также демократы и прогрессисты, покинем стол переговоров. Зато мы будем открыты для поддержки со стороны "зеленых". Их участие мы будем горячо приветствовать.

Будучи второй силой в новом составе Европарламента, социалисты чувствуют себя вправе получить председательство в Совете ЕС, но для этого требуется согласие глав правительств Германии и Испании. Поддержкой Олафа Шольца и Педро Санчеса пользуется бывший премьер-министр Португалии, несмотря на дело о коррупции, по которому Антониу Кошта выступал в качестве свидетеля, а не подозреваемого.

У нас есть много бывших и нынешних премьер-министров, у которых есть все возможности для того, чтобы профессионально и достойно выполнять задачи председателя Европейского совета, и Антониу Кошта, безусловно, один из них.

Генсек Партии европейских социалистов хотел бы видеть на должности главы Совета ЕС социал-демократа Метте Фредериксен, премьер-министра Дании. Филибек предположил, что либералы в качестве третьей силы в Европарламенте, должны получить пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности.