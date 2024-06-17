До 4 500 человек, по данным брюссельской полиции, приняли участие в марше против фашизма, ультраправых партий и расизма, состоявшемся в Брюсселе. Инициатором манифестации за “Проект социальной солидарности” выступила Антифашистская координация Бельгии.
До четырёх с половиной тысяч человек, по данным брюссельской полиции, приняли участие в марше против фашизма, ультраправых партий и расизма, состоявшемся в Брюсселе.
Инициатором манифестации за “Проект социальной солидарности” выступила Антифашистская координация Бельгии, которая в настоящее время объединяет до двадцати общественных движений и организаций.
Мобилизация, по замыслу организаторов, должна была стать "народной реакцией и социальной контрпрограммой" перед лицом победы ультраправых на выборах в Бельгии, Франции - и в целом в Европе - в минувшее воскресенье.
По мнению участников марша, что подъём крайне правых "не является неизбежным". Они намерены предложить социальную, экологическую и демократическую альтернативу, единственную, по их мнению, "которая способна по-настоящему ответить на основные проблемы сегодняшнего и завтрашнего дня".
В марше приняли участие члены бельгийских профсоюзов, молодёжных организаций и молодёжь из рабочих кварталов, которая опасается стать первой жертвой ультраправого правительства, отмечают наблюдатели.
В свою очередь Марин Ле Пен на европейском уровне продолжает линию по нормализации своей партии "Национальное объединение". В минувшую среду в Брюсселе состоялось собрание крайне правых, где представители немецкой "Альтернативы для Германии" пытались добиться возвращения во францию "Идентичность и демократия" (ID) после исключения в связи со скандальными заявлениями её лидеров. В ходе встречи Ле Пен с лидером итальянской "Лиги" Маттео Сальвини, голландцем Гертом Вилдерсом и лидером Австрийской партии свободы Гербертом Киклем она оставалась непреклонной, отказавшись восстанавливать членство во фракции "Альтернативы для Германии", назвав это решение "неприемлемым" из-за экстремистского характера заявлений руководства немецкой партии.