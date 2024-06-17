By Euronews и AP, EBU

До 4 500 человек, по данным брюссельской полиции, приняли участие в марше против фашизма, ультраправых партий и расизма, состоявшемся в Брюсселе. Инициатором манифестации за “Проект социальной солидарности” выступила Антифашистская координация Бельгии.

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До четырёх с половиной тысяч человек, по данным брюссельской полиции, приняли участие в марше против фашизма, ультраправых партий и расизма, состоявшемся в Брюсселе.

Инициатором манифестации за “Проект социальной солидарности” выступила Антифашистская координация Бельгии, которая в настоящее время объединяет до двадцати общественных движений и организаций.

Этот марш важен потому, что доносит до нас послание надежды перед лицом отчаяния, которое изливают на нас ультраправые. Важно показать, что мы солидарны со всеми, какой бы национальности они ни были, сколько бы они ни зарабатывали, чем бы они ни занимались. Мы хотим создать общество, которое не разделяет и не исключает, общества, которое не является расистским или сексистским Сикстин Ван Аутрив член Антифашистской координации Бельгии

Мобилизация, по замыслу организаторов, должна была стать "народной реакцией и социальной контрпрограммой" перед лицом победы ультраправых на выборах в Бельгии, Франции - и в целом в Европе - в минувшее воскресенье.

Мой дедушка - сын бойца Сопротивления, и я знаю, что подъем крайне правых приводит его в ужас. В настоящее время он борется с раком, поэтому я хочу показать ему, что молодежь продолжает борьбу, и он может отдохнуть Шарлотта 19-летняя студентка

По мнению участников марша, что подъём крайне правых "не является неизбежным". Они намерены предложить социальную, экологическую и демократическую альтернативу, единственную, по их мнению, "которая способна по-настоящему ответить на основные проблемы сегодняшнего и завтрашнего дня".

Ультраправые так и не нашли реального решения проблем работников и граждан. Ультраправые так и не решили проблему неравенства. Ультраправые никогда не участвовали в борьбе с изменением климата Тьерри Бодсон председатель FGTB (Всеобщая федерация труда Бельгии)

В марше приняли участие члены бельгийских профсоюзов, молодёжных организаций и молодёжь из рабочих кварталов, которая опасается стать первой жертвой ультраправого правительства, отмечают наблюдатели.

В свою очередь Марин Ле Пен на европейском уровне продолжает линию по нормализации своей партии "Национальное объединение". В минувшую среду в Брюсселе состоялось собрание крайне правых, где представители немецкой "Альтернативы для Германии" пытались добиться возвращения во францию "Идентичность и демократия" (ID) после исключения в связи со скандальными заявлениями её лидеров. В ходе встречи Ле Пен с лидером итальянской "Лиги" Маттео Сальвини, голландцем Гертом Вилдерсом и лидером Австрийской партии свободы Гербертом Киклем она оставалась непреклонной, отказавшись восстанавливать членство во фракции "Альтернативы для Германии", назвав это решение "неприемлемым" из-за экстремистского характера заявлений руководства немецкой партии.