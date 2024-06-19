В Пхеньяне начались переговоры Путина и Кима

Ожидается, что пара обсудит укрепление военных отношений между двумя странами на фоне продолжающегося вторжения в Украину.

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Москва и Пхеньян обещают ускорить строительство "нового многополярного мира" – так северокорейское информагентство комментирует первый с 2000 года визит Владимира Путина в КНДР.

Самолёт российского президента приземлился поздно ночью, что не помешало Ким Чен Ыну приехать в аэропорт лично. В резиденцию для почётных гостей "Кымсусан" лидеры двух стран, находящихся под жёсткими международными санкциями, отправились на одной машине – путинском лимузине Aurus российского производства.

В программе визита – гала-концерт, государственный приём, почётные караулы, подписание документов и выход к СМИ. Спутниковые снимки, сделанные компаниями Planet Labs и Maxar Technologies, также запечатлели подготовку к военному параду на Площади Ким Ир Сена, который в итоге состоялся.

Путина сопровождают несколько высокопоставленных чиновников, в том числе вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов и министр иностранных дел Сергей Лавров.

На Западе считают, что Путин приехал за оружием и снарядами, необходимыми ему для продолжения войны против Украины, а в обмен на это северокорейский режим рассчитывает на техническую поддержку ракетной и ядерной программ.

"Углубление сотрудничества между Россией и КНДР – это то, что должно вызывать беспокойство, особенно у тех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове", – заявил накануне журналистам представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

После Северной Кореи Путин также посетит Вьетнам, сообщили в пресс-службе Кремля.