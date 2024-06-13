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Оппозиция призывает к протесту после драки депутатов в парламенте

Момент драки
Момент драки Авторское право Кадр из видео телеканала RAI via EBU
Авторское право Кадр из видео телеканала RAI via EBU
By Euronews
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Депутата от движения "Пяти звезд" вывезли из зала заседаний на инвалидном кресле. Оппозиция обвиняет ультраправых в насилии и запугивании.

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В парламенте Италии во время голосования по спорному законопроекту, который предоставит регионам большую автономию, произошла драка.

На одном из этапов обсуждения депутат от популистского движения "Пяти звёзд" Леонардо Донно попытался передать итальянский флаг министру по делам регионов и автономии Роберто Кальдероли, в ответ нескольких депутатов от правящей коалиции бросились к нему. В итоге Донно оказался на полу, и его пришлось вывозить из зала на инвалидном кресле.

Движение "Пяти звезд", левоцентристская Демократическая партия (PD), лево-зеленый альянс (AVS) и партия "Больше Европы" объявили, что проведут митинг в Риме в следующий вторник.

"После физической атаки со стороны правящего большинства в парламенте мы не можем смириться с тем, что страна также является заложником этой атмосферы постоянного запугивания", — говорится в совместном заявлении партий.

Донно заявил, что с ним все в порядке после медицинского обследования, и обвинил члена ультраправой Лиги Игоря Иецци в том, что тот ударил его по лицу. Иецци отрицает это, признав, что пытался нанести удары, но сказал, что ему не удалось этого сделать.

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