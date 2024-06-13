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Причиной торговой войны Брюсселя с Пекином стали китайские субсидии в BEV

BYD, ведущий мировой производитель BEV, с 5 июля столкнется с более высокими тарифами в ЕС.
BYD, ведущий мировой производитель BEV, с 5 июля столкнется с более высокими тарифами в ЕС. Авторское право Achmad Ibrahim/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Achmad Ibrahim/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Jorge Liboreiro
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Евросоюз объявил о введении импортных пошлин на электромобили китайского производства. Примет ли Китай ответные меры, введя пошлины на европейские автомобили, сельскохозяйственную продукцию или предметы роскоши из Италии и Франции?

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Аналитики предупреждают, что может начаться эскалация торговой войны, которая приведет к повышению цен для потребителей и нанесет ущерб экспортерам с обеих сторон. Дело в том, что Китай с растущей экономикой и населением более 1 миллиарда человек и ЕС с его относительно благополучным населением в 450 миллионов человек — основные рынки сбыта друг для друга.

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Йенс Эскелунд
президент Европейской торговой палаты в Китае

Китайское правительство заявило, что примет "все необходимые меры для защиты законных прав и интересов” в ответ на тарифы на электромобили, но не уточнило, какие именно.

В январе Китай начал антидемпинговое расследование в отношении экспорта европейского коньяка, что можно расченивать как предупредительный выстрел, отмечают обозреватели, учитывая, что Франция поддержала расследование Евросоюза, результатом которого стало объявление в среду новых пошлин на электромобили.

ЕС в свою очередь расследует субсидии, предоставляемые китайским компаниям в области ветряной и солнечной энергетики, а также вопрос о том, справедливо ли Китай ограничивает доступ на свой рынок европейскому медицинскому оборудованию.

Брюссель заявил, что связался с Пекином, чтобы обсудить результаты расследования в отношении электромобилей, и что тарифы вступят в силу 4 июля, если обе стороны не смогут решить проблему. Тарифы будут окончательно утверждены через четыре месяца.

Китайская газета Global Times сообщила, что местные компании планируют обратиться к правительству с просьбой начать антидемпинговое расследование в отношении некоторых европейских продуктов из свинины, а также расследование субсидий на ряд молочных продуктов.

Государственная газета также процитировала ведущего китайского эксперта в области автомобильной промышленности, призывающего повысить тарифы на импорт автомобилей с более мощными двигателями для сокращения выбросов углекислого газа, что ударит по немецкому экспорту Mercedes и BMW.

Volkswagen выразил обеспокоенность тем, что импортные пошлины на китайские электромобили могут привести к эскалации конфликтов, и заявил, что Евросоюз поощряет тенденцию к протекционизму, национализму и изоляционизму.

Негативные последствия этого решения перевешивают любые потенциальные выгоды для европейской и особенно немецкой автомобильной промышленности
коммунике Volkswagen

Исследовательская фирма Sanford C. Bernstein отметила, что влияние на немецких производителей будет незначительным из-за того, что большинство их автомобилей, продаваемых в Китае, производятся на местном уровне. Только 2% продаж Volkswagen в Китае приходится на импорт, наряду с 15% для BMW и 19% для Mercedes-Benz.

Китай также может ввести ответные пошлины на французские и итальянские предметы роскоши, косметику, вино, шоколад или мебель, написал Габриэль Вильдау, китайский аналитик консалтинговой компании Teneo.

Предварительные тарифы варьируются от 17,4% до 38,1%, в зависимости от автопроизводителя, и дополняют существующий 10-процентный тариф на транспортные средства. По мнению Торговой палаты Китая в ЕС, новые тарифы создадут серьезный рыночный барьер для китайского экспорта электромобилей.

Расчеты, проведенные Rhodium Group, показали, что пять из шести моделей от BYD, крупнейшего китайского производителя электромобилей, получат прибыль при 30-процентном тарифе, в то время как произведенная в Китае Tesla Model 3 будет продаваться с убытком.

В чём суть?

Субсидии, вливаемые китайским правительством в аккумуляторные электромобили (BEV), настолько искажают ситуацию на рынке, что для борьбы с ними необходимы дополнительные пошлины.

Таков предварительный вывод торгового расследования Европейской комиссии, объявленный в среду. Дипломаты и лоббисты с нетерпением ждали, как далеко зайдёт исполнительная власть в попытке противостоять Пекину - задача, которая, несмотря на неотложный характер решения, по-прежнему вызывает разногласия среди стран-членов.

Комиссия предложила широкий спектр тарифов, чтобы выровнять ситуацию: 17,4% для BYD, 20% для Geely и 38,1% для SAIC. Остальные китайские производители BEV, сотрудничавшие в рамках расследования, включая Tesla и BMW, будут облагаться пошлиной в 21%. Те, кто не пошел на сотрудничество, попадут в категорию 38,1%.

Тарифы вступят в силу в начале июля на временной основе. Предложение о постоянных мерах поступит в ноябре и будет вынесено на голосование.

Объявление, сделанное в среду, превзошло ожидания промышленников и экспертов относительно 20-процентной ставки и продемонстрировало твердую решимость бросить вызов несправедливым действиям Пекина, которые блок ранее оправдывал в интересах сотрудничества, пока это не обернулось против него.

Выводы Комиссии, по мнению экспертов, обвинительный акт, который, похоже, призван убедить скептиков в необходимости принятия жестких мер.

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"В данном конкретном случае у нас не было другого выхода, кроме как действовать перед лицом стремительного роста импорта сильно субсидируемых BEV, произведенных в Китае, и увеличения их доли на этом рынке в ЕС", - заявил Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Комиссии.

Субсидии были повсюду

В ходе расследования, которое началось в октябре, сотрудники Комиссии обнаружили, что субсидии были практически повсеместными в китайском секторе BEV.

Государственные деньги были обнаружены во всей цепочке поставок, от добычи сырья до производства аккумуляторных элементов и изготовления автомобилей. Даже транспортные службы, необходимые для доставки товаров в порты ЕС, получали государственную поддержку.

Некоторые субсидии, такие как льготное кредитование, снижение налогов, прямые гранты и дешевая земля под производство, были хорошо знакомы Брюсселю, так как уже встречались в других областях. Но были, по словам чиновников, и "специфические" субсидии, чтобы удовлетворить потребности производства BEV. Среди них - поставка лития и аккумуляторов "по цене ниже рыночной", выпуск "зелёных облигаций", которые компании были вынуждены покупать, и распределение потребительских льгот, которые на самом деле выплачивались производителям.

В развертывании программы участвовали власти всех уровней - национального, регионального и местного - и предпочтение отдавалось BEV-заводам китайских и западных компаний, таких как Tesla и BMW.

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В процесс было вовлечено более 100 компаний

Расследование Комиссии охватило 21 группу китайских производителей, которых попросили предоставить финансовую информацию о бизнесе. Учитывая огромные размеры рынка, исполнительный директор выбрал три компании - BYD, Geely и SAIC - в качестве репрезентативных образцов, чтобы понять масштабы субсидий.

"Tesla не считалась репрезентативной и не была включена в выборку", - сказал один из чиновников на условиях анонимности.

Отобранной троице было предложено заполнить подробную анкету, состоящую из нескольких глав, в которой задавались вопросы об их подчинении, производственных мощностях, обороте, объемах экспорта, цепочках поставок и, что особенно важно, об использовании субсидий и отношениях с китайским правительством.

На этом этапе были проведены проверки на местах, которые проходили с января по март и включали посещение 100 производственных площадок. Собранные в этот период доказательства помогли укрепить аргументацию и откалибровать тарифы в зависимости от бренда.

Следователи также обратились к китайскому правительству, но эти обращения оказались неутешительными: Пекин "очень активно" присылал аргументы в защиту своей промышленности, но "очень нерешительно" давал полные ответы на вопросы расследования, отметили чиновники.

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На сотрудничество пошли не все

После того как факты оказались на столе, чиновники Комиссии приступили к определению тарифов.

BYD получила самый низкий - 17,4%, поскольку сотрудничала со следователями, в то время как SAIC получила 38,1% за отказ от сотрудничества. Кроме того, субсидии, полученные первой компанией, были ниже, чем у второй. Поскольку предлагаемые тарифы будут дополнять существующие 10%, с 5 июля SAIC столкнется с 48,1-процентной импортной пошлиной.

Столкнувшись с нехваткой информации, чиновники Комиссии были вынуждены прибегнуть к "имеющимся фактам", то есть к данным и сведениям из "аналогичных источников", которые могли бы восполнить недостающие звенья. Этот метод - как и всё исследование в целом - был решительно оспорен Министерством торговли Китая, которое утверждает, что Комиссия "искусственно сконструировала и преувеличила" существование субсидий.

Вице-председатель Еврокомиссии настаивает на том, что была проведена тщательная проверка.

Мы предоставили китайским компаниям и правительству Китая все возможности для предоставления собственных данных, чтобы мы могли составить максимально точную картину ситуации с субсидиями
заявление Валдиса Домбровскиса, вице-председатель Еврокомиссии

"Мы также предоставили китайским сторонам как можно больше времени для предоставления этой информации - фактически, мы вышли за рамки строго установленных законом сроков. Однако и правительство Китая, и ряд компаний предпочли не сотрудничать в полной мере", - подчеркнул он.

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Ущерб - настоящий и будущий

Основная цель расследования - определить, может ли использование Китаем субсидий нанести "ущерб" промышленности ЕС. Другими словами, европейские компании рискуют понести непоправимые экономические потери, поскольку не могут конкурировать с дешевым импортом.

Когда в сентябре президент Урсула фон дер Ляйен объявила о начале расследования, "ущерб" был представлен как будущая угроза, которую необходимо предотвратить с помощью упреждающих мер. Но в среду Комиссия указала, что определённый ущерб уже нанесен.

Доля рынка китайских производителей BEV подскочила с 1,9% в 2020 году до 8,8% в третьем квартале 2023 года - поразительный рост за очень короткий период времени. "К 2025 году эта доля рынка, вероятно, увеличится до 17%, поскольку китайские производители также планируют увеличить экспорт в ЕС", - сказал Домбровскис.

Внезапный наплыв китайских BEV с их привлекательными ценами поставил производителей ЕС в невыгодное положение, поскольку не позволил повысить цены и сохранить прибыль, пояснили чиновники.

Если финансовая ситуация усугубится, автопроизводители ЕС не смогут добиться успеха в переходе от двигателей, работающих на ископаемом топливе, к электрическим батареям, как это предусмотрено законодательством ЕС. Автомобильный сектор отвечает за 2,5 миллиона прямых и 10,3 миллиона косвенных рабочих мест, поэтому способность блока удерживать лидерство в гонке BEV может иметь ощутимые последствия.

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Именно поэтому Еврокомиссия определила "угрозу явно предвидимого и неминуемого ущерба", которая оправдывает введение мер по устранению ценового разрыва.

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