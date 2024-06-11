В Испании Народная партия победила на европейских выборах, но это не привело к падению правительства социалиста Педро Санчеса, как надеялись консерваторы.

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От отставки премьер-министра Бельгии до досрочных выборов во Франции - последствия выборов в Европарламент могут оказаться далеко идущими. В Испании Народная партия победила на европейских выборах, но это не привело к краху правительства социалиста Педро Санчеса, как надеялись консерваторы.

Таким образом, мы говорим о неоспоримой победе, ясной и убедительной победе Борха Семпер представитель Народной партии

Несмотря на успех Народной партии, Педро Санчесу удалось сохранить избирательную базу. Его Социалистическая партия - одна из немногих правящих, кому удалось устоять перед потрясением ен на европейских выборах.

Можно сказать: мы привержены идее, что сопротивление - это тоже способ победить Эстер Пенья представитель Социалистической партии

У премьера Санчеса впереди ещё три года, и он не планирует назначать досрочные выборы, считают эксперты.

На данный момент в Испании не планируются выборы до 2027 года. С институциональной точки зрения ничего не изменилось. Парламент остается там, где он есть, и Педро Санчес по-прежнему имеет большинство, которое его поддерживает Хайме Кульбуа политический аналитик

При этом подлинное испытание заключается в том, будут ли продолжать поддерживать Педро Санчеса его союзники - движение "Сумар" и каталонские партии, которым нанесла ущерб его избирательная стратегия.

Граждане высказались, и я беру на себя ответственность. По этой причине я решила уйти с поста координатора "Сумар" Иоланда Диас вице-президент испанского коалиционного правительства, лидер "Сумар"

Конкуренция на выборах в Европарламент между социалистами Санчеса и их союзниками уже заблокировала несколько инициатив, в частности, помешала премьеру принять Общий бюджет, отмечают обозреватели.

"Несмотря на напряжённость, поддерживающий Педро Санчеса разноликий парламентский блок объединяет одно: страх перед победой Народной партии и возможным вхождением крайне правой VOX в коалиционное правительство", - передаёт из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.