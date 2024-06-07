В Испании внутренняя тематика затмила европейские проблемы

В Испании избирательная кампания по выборам в Европарламент практически не велась, отмечают наблюдатели, основное внимание уделялось внутренним проблемам. Как и в других странах ЕС, соцопросы фиксировали рост популярности ультраправых, а явка избирателей будет решающим фактором.
В Испании избирательная кампания по выборам в Европарламент практически не велась, отмечают наблюдатели, основное внимание уделялось внутренним проблемам.
Национальная тематика, включая политический скандал с участием жены премьер-министра, затмили связанные с Европой проблемы. Как и в других странах ЕС, соцопросы фиксировали рост популярности ультраправых, а явка избирателей будет решающим фактором. В ходе предвыборной кампании политические партии вступили в жесткую конфронтацию.
Очень скоро внутренние проблемы затмили европейские как, например, протесты фермеров или миграция. СОТ -
Кампания в основном была сосредоточена на тенденции к усилению ультраправых и будущих альянсах в Европарламенте.
В то время как национальные партии пытаются оценить свои силы на выборах, явка остается решающим фактором. По прогнозам, максимум 40% испанцев придут на избирательные участки.
"Испания уже несколько месяцев, а возможно, и лет, погружена в непрекращающуюся избирательную кампанию. Острая поляризация испанского общества может привести к увеличению числа участников этих выборов или, наоборот, выявить апатию испанских граждан, которым снова придётся идти на избирательные участки. Мы узнаем все 9 июня", - передаёт из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.