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В Испании внутренняя тематика затмила европейские проблемы

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе кампании по выборам в Европарламент, май 2024 г.
Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе кампании по выборам в Европарламент, май 2024 г. Авторское право Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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В Испании избирательная кампания по выборам в Европарламент практически не велась, отмечают наблюдатели, основное внимание уделялось внутренним проблемам. Как и в других странах ЕС, соцопросы фиксировали рост популярности ультраправых, а явка избирателей будет решающим фактором.

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В Испании избирательная кампания по выборам в Европарламент практически не велась, отмечают наблюдатели, основное внимание уделялось внутренним проблемам.

Национальная тематика, включая политический скандал с участием жены премьер-министра, затмили связанные с Европой проблемы. Как и в других странах ЕС, соцопросы фиксировали рост популярности ультраправых, а явка избирателей будет решающим фактором. В ходе предвыборной кампании политические партии вступили в жесткую конфронтацию.

Мы много говорили о вопросах, связанных с международной политикой, причём не обязательно связанных с Евросоюзом. Например, дипломатический кризис в отношениях с Аргентиной или признание Палестины стали темами, ознаменовавшими первый этап кампании
Пабло Симон
политический аналитик

Очень скоро внутренние проблемы затмили европейские как, например, протесты фермеров или миграция. СОТ -

Во второй половине предвыборной кампании, особенно начиная со среды, национальные проблемы явно набрали обороты. Это связано с обвинительным заключением и вызовом для дачи показаний супруги премьер-министра, что снова перенесло акцент на внутренние проблемы и политику, превращая кампанию в плебисцит о правительстве. Связанные с Европой вопросы отошли на второй план
Пабло Симон
политический аналитик

Кампания в основном была сосредоточена на тенденции к усилению ультраправых и будущих альянсах в Европарламенте.

По сути, можно говорить об общеевропейском климате. Его определяет подъём ультраправых, и это хорошо согласуется с динамикой, которую мы наблюдаем в Испании в последние годы. Другими словами, Испания не отличается от других стран Европы, темы для обсуждения здесь весьма похожие на те, что обсуждают в соседних странах
Пабло Симон
политический аналитик

В то время как национальные партии пытаются оценить свои силы на выборах, явка остается решающим фактором. По прогнозам, максимум 40% испанцев придут на избирательные участки.

"Испания уже несколько месяцев, а возможно, и лет, погружена в непрекращающуюся избирательную кампанию. Острая поляризация испанского общества может привести к увеличению числа участников этих выборов или, наоборот, выявить апатию испанских граждан, которым снова придётся идти на избирательные участки. Мы узнаем все 9 июня", - передаёт из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.

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