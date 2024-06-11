By Euronews и AP, EBU

Германия проводит двухдневную конференцию по восстановлению Украины. Это мероприятие - продолжение конференции, состоявшейся в Лондоне год назад. В ночь на вторник президент Владимир Зеленский прилетел в Берлин, где встретится с канцлером Шольцем, президентом Штайнмайером, депутатами Бундестага.

РЕКЛАМА

Германия проводит двухдневную конференцию по восстановлению Украины. Это мероприятие - продолжение конференции, состоявшейся в Лондоне год назад. Она проводится перед саммитом в Италии "большой семерки" с участием ведущих западных союзников Украины и глобальным мирным саммитом в Швейцарии в ближайшие выходные. В ней должны принять участие лидеры и представители 60 стран.

В ночь на вторник президент Владимир Зеленский прилетел в Берлин. В программе вторника - встреча, в которой, по словам немецких организаторов, примут участие 2000 представителей политических кругов и бизнеса, а также переговоры с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцелом Олафом Шольцем.

Даже во время идущей сейчас войны Украине необходимо постоянно восстанавливать дома, водопроводы, больницы и электросети. Люди хотят продолжать жить в своей стране, и для этого им нужны электричество, вода и крыша над головой Свеня Шульце министр развития Германии

Задача поддержки восстановления Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе “слишком сложна, чтобы ее могли решить только правительства - именно поэтому мы специально приглашаем компании, гражданское общество и муниципалитеты на конференцию”, - добавил Шульце.

Среди других неотложных проблем, с которыми сталкивается Украина, постоянные атаки России на её энергосистему за последние недели вынудили руководство в Киеве ввести общенациональные веерные отключения электроэнергии.

В прошлом году в Лондоне союзники Украины пообещали предоставить несколько миллиардов долларов невоенной помощи на восстановление украинской инфраструктуры, борьбу с коррупцией и помощь в подготовке Киева к вступлению в Евросоюз.

"Делаем всё возможное, чтобы Украина смогла занять место за столом переговоров ЕС"

“Мы делаем все возможное, чтобы Украина вскоре смогла занять место за столом переговоров Евросоюза, потому что, в дополнение к нашей военной поддержке, это лучшая защита”, - заявила в свою очередь министр иностранных дел Анналена Баербок. Она, как и администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер, прибыла одной из первых на место проведения конференции.

Мы уделяем большое внимание скорейшему восстановлению и реконструкции. Учитывая, что миллионы людей стали перемещёнными лицами и беженцами, наш приоритет - оказывать помощь Украине и её экономике продолжать функционировать, обеспечивать занятость и доходы людей Ахим Штайнер администратор Программы развития ООН

Накануне глава Государственного агентства по восстановлению Украины Мустафа Найем объявил о своей отставке в Facebook. Он сослался на “системные препятствия, которые мешают эффективно осуществлять свои полномочия”, и обвинил правительство в том, что оно увязло в бюрократической волоките.

В Украине нет министра, занимающегося вопросами реконструкции, с тех пор как в мае уволили Александра Кубракова. Найем пожаловался, что премьер-министр Украины запретил ему участвовать в Берлинской конференции.

Ожидается, что Зеленский, совершающий третий визит в Берлин с начала полномасштабного вторжения России, также выступит с речью в Бундестаге.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствует президента Украины Владимира Зеленского перед началом переговоров во дворце Бельвю в Берлине, 11 июня 2024 г. Bernd von Jutrczenka/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

В последний раз украинский президент посещал Украину в середине февраля, когда подписал двустороннее соглашение о безопасности с канцлером Германии Оиафом Шольцем. Подобные соглашения союзники заключили с Киевом, чтобы продемонстрировать долгосрочную поддержку, отмечают наблюдатели.

Накануне Япония подтвердила сотрудничество с Киевом, в преддверии международной конференции по восстановлению. Около 100 представителей правительств и бизнеса из двух стран приняли участие во встрече в Берлине.

Премьер-министр Кисида Фумио заявил в видеообращении, что государственный и частный секторы Японии объединятся для дальнейшей поддержки Украины. В ответ первый заместитель премьер-министра Украины, министр экономики Юлия Свириденко выразила благодарность Японии, подчеркнув, что "наша устойчивость основана на вашей поддержке".

Было обнародовано более 20 новых соглашений между предприятиями и организациями двух стран об улучшении сельскохозяйственного производства, внедрении возобновляемых источников энергии и строительстве домов.

Государственный министр экономики, торговли и промышленности Японии Ивата Кадзучика заявил, что намерен приложить все усилия, чтобы охватить как первичную, так и третичную отрасли промышленности Украины и поднять их на новый уровень.

В феврале Япония провела в Токио конференцию по реконструкции Украины, на которой было подписано более 50 меморандумов о сотрудничестве.