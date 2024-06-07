Зеленский совершает визит в Париж

Вопрос дня: сделает ли Эммануэль Макрон заявление об отправке французских военных инструкторов в Украину?

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В эту пятницу состоится 4-й визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

После приветственной церемонии с воинскими почестями Зеленский выступит с речью в Национальном собрании, нижней палате французского парламента, а затем встретится с представителями франко-германской оборонной компании, которая производит артиллерийские орудия, используемые в Украине.

Позже во второй половине дня главы двух государств подпишут два соглашения о предоставлении Украине кредитов и грантов на сумму в 650 миллионов евро для поддержки Киева в таких секторах, как энергетика и транспорт, которые подвергаются мощным ударам со стороны России.

Но главный вопрос сегодня: сделает ли Эммануэль Макрон заявление об отправке французских инструкторов для обучения украинских военных в их стране?

Если оно прозвучит, то станет новым и более сильным сигналом поддержки Францией Киева.

Кремль уже заявил, что Москва не откажется от ударов по целям, даже если там будет присутствовать иностранный персонал.

И еще одна большая проблема этого визита заключается в том, что он совпадает с графиком европейских выборов - голосование во Франции состоится в воскресенье.

Несколько кандидатов осудили этот государственный визит как инструмент Макрона для получения голосов для своей партии, которую на выборы ведет Валери Айе. Она в настоящее время отстает более чем на 15 пунктов от французских ультраправых.