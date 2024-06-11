До восьми выросло число пострадавших в результате обстрела Харькова в понедельник. Российские военные сбросили управляемые бомбы на Киевский и Салтовский районы города. Владимир Зеленский прилетел в Берлин для участия в Конференции по восстановлению Украины.
До восьми выросло число пострадавших в результате обстрела Харькова в понедельник. Российские военные сбросили управляемые бомбы на Киевский и Салтовский районы города.
Два дома серьёзно повреждены. Одного из пострадавших спасли из-под завалов и доставили в больницу. Также повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля.
Оксана Ярмак находилась дома в момент нанесения удара. Её сына эвакуировали в Западную Украину, но она решила вернуться в Харьков, потому что скучала по дому.
Один из боеприпасов не разорвался, поэтому людей временно отселили из дома для проведения детонации, - сообщил накануне глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В Киевском районе шесть человек получили ранения в результате российского авиаудара.
Зеленский прилетел в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины
Между тем президент Украины прилетел в Берлин в ночь на вторник. Владимир Зеленский примет участие в Конференции по восстановлению Украины, а также проведёт переговоры с канцлером Олафом Шольцом, президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Бас. Кроме того, запланирован визит на военную базу, где проходят учения украинские военные.
Цель берлинской конференции - добиться дальнейшей финансовой поддержки восстановления Украины после разрушений, причиненных войной с Россией.
Двухдневная конференция по восстановлению Украины является новым сигналом солидарности с Киевом в начале недели интенсивной дипломатии.
Это мероприятие, продолжающее аналогичную встречу в Лондоне в прошлом году, проводится в преддверии саммита "Большой семерки" в Италии с участием ведущих западных союзников Украины и глобального саммита мира в Швейцарии, который состоится в выходные.