Европейские выборы: из заключения в евродепутаты

By Euronews

Илария Салис была избрана в Европарламент. Антифашистка находится в Будапеште под домашним арестом

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Гражданка Италии Илария Салис будет освобождена из-под стражи в Венгрии благодаря избранию ее депутатом Европарламента.

40-летняя учительница, уроженка итальянской Монцы, провела 15 месяцев в тюрьме после того, как ее обвинили в нападении на ультраправых демонстрантов в Будапеште.

Ей грозило до двадцати лет за решеткой, но она всегда отстаивала свою невиновность.

Дело попало на первые полосы европейских газет после того, как женщина появилась в суде в наручниках и цепях. Это вызвало серьезный общественный резонанс.

Были высказаны опасения по поводу тяжелых условий ее содержания. Рим вызвал венгерского посла и в итоге добился перевода Салис под домашний арест. В последнее время ее адвокаты и соратники по антифашистскому движению беспокоятся о ее безопасности - в интернет попала информация о ее местонахождении.

Салис была избрана партией «Альянс зеленых и левых» и сможет выйти на свободу благодаря иммунитету евродепутата, если Венгрия не начнет оспаривать это решение. В ряде СМИ избрание в Европарламент подозреваемого в совершении насилия человека было названо "казусом демократии".