Националисты и антифашисты проводят акции в центре Варшавы

Десятки тысяч сторонников ультраправых движений вышли на акцию в Варшаве по случаю Дня независимости. Участники шествия скандировали речёвки, популярные среди радикальных объединений, и патриотические лозунги.

Демонстранты, помимо прочего, выражали поддержку максимально жестким подходам к миграционному кризису и призывали укрепить границы. Главным стал лозунг «Независимость не продаётся».

В ходе акции группа её участников устроила сожжение флага Германии, но, как передают информагентства, обошлось без серьёзных происшествий и противостояния с полицией.

Организации левого толка и антифашисты провели собственное ответное выступление в Варшаве — они призывают наоборот открыть страну для мигрантов, нуждающихся в помощи. «Выслать националистов, принять беженцев», «Польша — безопасный дом для всех», — скандировали они.