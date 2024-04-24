Европейские выборы могут дать итальянке парламентский иммунитет. Роберто Салис просит депутатов добиться справедливого суда над его дочерью, обвиняемую в нападении на неонацистов.

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Итальянка Илария Салис баллотируется в Европарламент по списку Зелёных и Левых, но не может проводить предвыборную кампанию. 39-летняя школьная учительница и активистка-антифашист уже больше года находится в пенитенциарном учреждении Венгрии по обвинению в нападении на неонацистских боевиков. Роберто Салис сказал евродепутам в Страсбурге, что нужно добиться справедливого суда над его дочерью:

Она заперта в камере 23 часа в сутки. Ей дают 1 час свежего воздуха и 70 минут в неделю на общение. Очевидно, что у нее нет возможности должным образом выдвинуть свою кандидатуру, но нам ещё предстоит об этом поговорить.

Успех на выборах дал бы Иларии Салис парламентскую неприкосновенность, отмены которой, однако, может потребовать венгерская судебная система. Жалобы родственников на условия содержания итальянки в заключения решительно оспаривает член Европарламента от правящей в Венгрии партии "Фидес" Аникё Дёри:

Я не думаю, что проблемы и условия в том учреждении, где она находится, хуже чем в других тюрьмах. Но Илария определенно не остановилась в замке или пятизвездочном отеле.

Прокуратура попросила наказать Иларию Салис лишением свободы сроком до 11 лет. На днях итальянка предстала перед судом Будапешта в цепях. Ей отказали в переводе под домашний арест ни на родине, в Италии, ни в Венгрии.