Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся нападкам со стороны пропалестинских демонстрантов на митинге СДПГ

By Euronews и AP, EBU

Шольц также заявил, что свобода слова должна быть защищена любой ценой, и осудил насилие в отношении политиков.

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Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся нападкам со стороны палестинских демонстрантов на последнем митинге социал-демократов (СДПГ) перед европейскими выборами.

Протестующие возмущены тем, что Германия поддерживает Израиль в его военной кампании против ХАМАС в Газе, и освистывали канцлера на протяжении почти всей его речи. С похожей ситуацией столкнулась Урсула фон лер Ляйен в Португалии 7 июня.

Шольц признал право протестующих на выражение своего мнения, сказав, что это - часть демократии, которая допускает свободу слова. Но добавил, что нападение ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года было "бесчеловечным".

Германия является верным союзником Израиля как в политическом, так и в военном плане. ФРГ видит особую ответственность за Израиль, выраженную в термине "государственный долг", который ввела в обиход предшественница Шольца Ангела Меркель.

Pro-Palestinian protesters demonstrate against Germany's Israel policy at an SPD rally in Duisburg, June 8, 2024 Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

С 2022 года экспорт немецкого оружия в Израиль увеличился в десять раз. Правительственные чиновники признали, что из 2018 лицензий на поставку оружия, выданных в прошлом году, 185 были одобрены во время военной кампании Израиля.

Шольц также предложил израильским лидерам просить "любую поддержку, которая необходима".

В результате военного наступления Израиля в Газе погибли более 36 000 человек, в основном женщины и дети, как указывает Минздрав Газы под руководством ХАМАС. Протестующие возмущены тем, что Германия продолжает оказывать беспрекословную поддержку.

Это не первый раз, когда канцлер Германии сталкивается с критикой за поддержку Израиля. В марте Шольца оскорбляли на открытии Лейпцигской книжной ярмарки, но аплодисменты публики в основном заглушили их лозунги.

"Сила слова объединяет нас всех здесь, в Лейпциге, а не крики", - сказал он.

Накануне глава правительства Германии приветствовал освобождение военными ЦАХАЛ четырех израильских заложников, назвав это "важным символом надежды".

Политическое насилие

Во время своего выступления на митинге СДПГ Шольц также заявил, что свобода слова должна быть защищена любой ценой, и осудил насилие в отношении политиков.

По данным Федеральной уголовной полиции Германии, в этом году на политиков было совершено 22 нападения, в то время как за весь 2023 год произошло 27 инцидентов.

"Мы будем принимать меры против всех, кто совершает насилие, кто сужает пространство (мирной жизни), кто создает угрозы свободе информации, кто угрожает местным политикам, кто угрожает волонтерам, которые работают над созданием (условий) лучшего сосуществования", - сказал он.

German Chancellor Olaf Scholz speaks during the closing rally campaign for the European Parliament election of the SPD in Duisburg, June 8, 2024 Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Шольц упомянул об убийстве полицейского афганцем на митинге противников миграции на прошлой неделе. Он пообещал ужесточить правила депортации, но, по мнению политологов, этот инцидент может привлечь больше голосов в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

В то же время Шольц отметил, что мигранты также часто становятся жертвами насилия со стороны правых экстремистов.

Шольц также пообещал, что не допустит эскалации российского вторжения в Украину и участия НАТО, заявив, что голос за европейскую СДПГ - это также голос за мир.

"Мы будем и впредь стремиться к предотвращению эскалацию. Это именно тот принцип, которого мы придерживаемся. И это также включает в себя заявление, которое мы с президентом США вновь сделали в последние дни: в Украине не будет солдат из наших стран или НАТО", - сказал он.