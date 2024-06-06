By Euronnews и AP, EBU

Германия снова начнёт депортировать преступников из Афганистана и Сирии. Об этом заявил в четверг канцлер Олаф Шольц, выступая в парламенте с посвящённой безопасности речью.

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Наблюдатели связывают выступление с нападением с ножом афганского иммигранта на прошлой неделе, в результате которого погиб полицейский, ещё четыре человека получили ранения. При этом нельзя не заместить, что Олаф Шольц выступил всего за несколько дней до европейских выборов, на которых крайне правые популисты, как ожидается, добьются больших успехов.

Меня возмущает, когда тот, кто искал здесь защиты, совершает самые тяжкие преступления. Такие преступники должны быть депортированы, даже если они родом из Сирии или Афганистана. Террористическим угрозам здесь нет места. В таких случаях интересы безопасности Германии перевешивают интересы преступника Олаф Шольц канцлер Германии

25-летний нападавший приехал в Германию в 2014 году в качестве просителя убежища. Миграция стала одной из главных тем европейской избирательной кампании. Её используют ультраправые, а также правоцентристы, чтобы привлечь на свою сторону европейцев, недовольных миллионами вновь прибывших, которые ищут убежища от войн, голода, изменения климата или просто пытаются построить новую жизнь.

То, что произошло в Мангейме — смертельное нападение с ножом на молодого полицейского — является выражением человеконенавистнической идеологии радикального исламизма. Для этого есть только один термин: террор. Давайте объявим войну террору Олаф Шольц канцлер Германии

В настоящее время Германия не осуществляет депортаций в Афганистан или Сирию. До сих пор правительство не поддерживало дипломатических отношений с движением "Талибан" и считало ситуацию с безопасностью в Сирии слишком нестабильной, чтобы разрешить высылку.

В своем выступлении канцлер заявил, что его правительство уже работает над решениями, позволяющими депортировать осужденных афганцев в соседние с Афганистаном страны. Обсуждается также вопрос о возобновлении депортаций в Сирию. Шольц пообещал, что правила депортации для всех остальных, кто совершает преступления или поддерживает терроризм, также будут ужесточены.

Обозреватели, правда, настроены скептически относительно того, насколько быстро правительство Германии сможет осуществлять депортации иностранцев-преступников, поскольку громоздкая бюрократия страны часто замедляет принятие политических решений. “Время предупреждений и осуждений, опровержений и заявлений прошло, - заявил в свою очередь Фридрих Мерц, лидер оппозиции от консервативной партии христианских демократов. - Люди ожидают, что мы будем действовать”.