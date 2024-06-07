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Французские законодатели аплодируют президенту Украины Владимиру Зеленскому в Национальной ассамблее в Париже, 7 июня 2024 г.
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Видео. Зеленский: Европу уже нельзя назвать "мирным континентом"

Европу уже нельзя назвать мирным континентом, заявил президент Украины во время выступления в пятницу в Национальной ассамблее Франции. В зале заседаний нижней палаты парламента Владимира Зеленского приветствовала спикер Яэль Брон-Пиве.

Европу уже нельзя назвать мирным континентом, заявил президент Украины во время выступления в пятницу в Национальной ассамблее Франции. В зале заседаний нижней палаты парламента Владимира Зеленского приветствовала спикер Яэль Брон-Пиве.

Украинский народ сопротивляется, облачённый в синие цвета вашего знамени, которые также являются цветами объединенной Европы. Евросоюз на вашей стороне, потому что будущее наших демократических ценностей поставлено на карту на вашей земле. Мы никогда не прекратим оказывать вам поддержку!
Яэль Брон-Пиве
председатель Национальной ассамблеи

В свою очередь в своём выступлении Владимир Зеленский заявил, что "мы живем во времена, когда Европа уже не является мирным континентом. К сожалению, завтра мишенью могут стать другие страны. Мы видим, как развивается эта агрессия: страны Балтии, Польша, Балканы. Этот российский режим не знает границ".

Через неделю у нас будет новый день "Д" - День дипломатии. Первый саммит по вопросам мира, который может стать форматом, приближающим справедливое окончание этой войны. Мы никогда не полагались исключительно на силу оружия... И миру действительно нужно единство, чтобы преодолеть этот серьезный вызов
Владимир Зеленский
президент Украины

В своей 20-минутной речи президент Украины подчеркнул, что именно "Украина - ключ к безопасности всей Европы, потому что без контроля над Украиной России придется стать обычным национальным государством".

Речь Владимира Зеленского, который говорил на украинском, часто прерывалась аплодисментами французских законодателей и одобрительными возгласами. В конце выступления депутаты устроили президенту Украины долгую овацию стоя.

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