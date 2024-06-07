Видео. Зеленский: Европу уже нельзя назвать "мирным континентом"

Европу уже нельзя назвать мирным континентом, заявил президент Украины во время выступления в пятницу в Национальной ассамблее Франции. В зале заседаний нижней палаты парламента Владимира Зеленского приветствовала спикер Яэль Брон-Пиве.
В свою очередь в своём выступлении Владимир Зеленский заявил, что "мы живем во времена, когда Европа уже не является мирным континентом. К сожалению, завтра мишенью могут стать другие страны. Мы видим, как развивается эта агрессия: страны Балтии, Польша, Балканы. Этот российский режим не знает границ".
В своей 20-минутной речи президент Украины подчеркнул, что именно "Украина - ключ к безопасности всей Европы, потому что без контроля над Украиной России придется стать обычным национальным государством".
Речь Владимира Зеленского, который говорил на украинском, часто прерывалась аплодисментами французских законодателей и одобрительными возгласами. В конце выступления депутаты устроили президенту Украины долгую овацию стоя.