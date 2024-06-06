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Путин: "Россия может предоставить другим странам оружие для ударов по западным объектам"

Владимир Путин, президент России
Владимир Путин, президент России Авторское право AP video
Авторское право AP video
By Euronews
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Российский президент назвал поставки Западом оружия в Украину серьезным и опасным шагом.

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Президент России Владимир Путин предупредил Германию, что использование Украиной ее оружия для нанесения ударов по целям в России испортит отношения между Берлином и Москвой и станет "опасным шагом".

В ответ на поставки Киеву западного оружия Россия, пригрозил Путин, может поставлять вооружение противникам западных стран.

Владимир Путин, президент России: "Конечно, подобные действия будут окончательно ... они и сейчас уже дошли довысшей степени деградации, но будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность. И в конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против РФ,то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. В общем, это путь к очень серьёзным проблемам".

Заявление прозвучало на встрече с представителями иностранных информационных агентств на полях Петербургского экономического форума. Отвечая на вопросы журналистов, Путин сказал, что США интересует только их лидерство в мире.

Владимир Путин, президент России: "Ведь Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие США, которые борются не за Украину и не за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство в мире, и ни в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России, именно потому что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США. В этом весь смысл того, что делают США".

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