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"Выборы - это важно"! Берлинцы говорят о своих надеждах накануне голосования

Берлин, Германия
Берлин, Германия Авторское право Donogh McCabe
Авторское право Donogh McCabe
By Olivia Stroud
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Как сделать так, чтобы на избирательные участки пришло больше молодежи? Какие решения не должны зависеть от результатов выборов? Репортаж из Берлина

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В воскресенье 66 миллионов избирателей в Германии смогут отдать свои голоса за партии в Европейском парламенте, которые будут определять законы, влияющие на миллионы людей в течение следующих 5 лет.

Избирательные участки будут открыты в 8 утра в воскресенье, а двери закроются ровно в 6 вечера. Тогда же появятся первые данные экзит-полов (опросов избирателей при выходе с участков).

"Но неужели ЕС движется к ультраправому будущему"? - задается вопросом корреспондент Евроньюс в Берлине. О своем отношении к предстоящему плебисциту говорят и жители столицы ФРГ.

Йоханна Эвиг-Шпур, пенсионерка и волонтер:

"Я считаю эти выборы очень важными. Я убежденная европейка! Я пользовалась многими позитивными вещами, радовалась благам: свободе передвижения, дружбе между разными странами. Я - дитя послевоенного времени. И я считаю, что это важная организация (Европарламент), несмотря на все трудности, которые я также вижу".

На последних европейских выборах 2019 года в Германии проголосовали 61% избирателей, имеющих право голоса, что стало третьим показателем по странам Евросоюза. Это означает, что 39% избирателей, не принявших участие в голосовании, могли бы легко повлиять на будущую политику на ближайшие пять лет.

Даниэль Брюне, директор Английского театра в Берлине:

"Это (выборы) очень важно. Это может стать надеждой для всего мира. И я думаю, что Европейский парламент должен получить еще больше прав и власти. И я очень надеюсь, что у нас будет очень высокая явка избирателей".

Согласно опросу, проведенному в среду, только 57% молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет заявили о своем желании участвовать в предстоящих выборах. Это резко контрастирует с 2019 годом, который ознаменовался рекордной явкой молодых избирателей.

Лив Страуд, берлинский корреспондент: "Европейские выборы не за горами, и Европе предстоит решить, как она будет строить свое будущее на следующую пятилетку. На фоне растущих цен на жизнь решения, в том числе в отношении мер по борьбе с изменением климата и поддержке Украины, могут оказаться неизменными - решения, которые могут изменить курс демократии".

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