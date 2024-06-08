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Друзья и союзники. Торжественный прием президента Байдена в Париже

Триумфальная арка, Париж
Триумфальная арка, Париж Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Sophia KhatsenkovaEuronews
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Президент Франции Макрон принимает Джо Байдена с супругой с радушием и почестями

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Торжественная церемония под Триумфальной аркой, спуск по Елисейским полям в сопровождении Республиканской гвардии, великолепие Елисейского дворца - Эммануэль Макрон со всем радушием принимает Джо Байдена в субботу 8 июня, в рамках государственного визита президента США. Союзники стремятся продемонстрировать свое партнерство в вопросах глобальной безопасности и преодолеть разногласия в ряде других сфер.

Государственный визит начался с церемонии приветствия у Триумфальной арки и военного парада, ведущего к Елисейскому дворцу. На церемонии у Триумфальной арки главы двух государств возложили венок и зажгли пламя на могиле Неизвестного солдата. Позже президентов с супругами ждет торжественный ужин.

Оба лидера на этой неделе использовали мероприятия, посвященные 80-й годовщине "Дня Д" - высадке союзников в Нормандии, чтобы выразить поддержку Украине.

На международной арене союзники придерживаются не всегда одинаковых позиций, в частности, в отношении операции Израиля в секторе Газа. После беспрецедентного теракта ХАМАС 7 октября Джо Байден поддерживает Израиль, хотя и оказывает определенное давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В то же время Франция дистанцируется от того, как израильская армия проводит свои операции. Например, недавно Париж отменил участие израильских производителей оружия в крупной оборонной выставке Eurosatory.

Из Парижа передает корреспондент Euronews София Хаценкова:

"В субботу президент США Джо Байден с государственным визитом посещает президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку союзники стремятся продемонстрировать свое партнерство в вопросах глобальной безопасности и преодолеть напряженность в торговле.

Ранее, в четверг, Байден и Макрон приняли участие в церемониях, посвященных 80-й годовщине "Дня Д", а на следующий день по отдельности встретились в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Оба лидера использовали эти встречи, чтобы подчеркнуть настоятельную необходимость поддержать борьбу Киева против российского вторжения.

Однако Макрон и Байден часто недовольны темпами поддержки Украины, особенно в связи с тем, что Соединенные Штаты, которые являются крупнейшим спонсором обороны Киева, были вынуждены приостановить поставки помощи на несколько месяцев. Причина - республиканцы в Конгрессе задерживали принятие пакета помощи.

Во время церемонии у Триумфальной арки, включая возложение венка к французской могиле Неизвестного солдата, и военного парада по Елисейским полям, ведущего к Елисейскому дворцу, оба лидера провели официальные встречи и выступили с публичными заявлениями.

Американские и французские официальные лица подчеркнули, что Украина будет главной темой субботней встречи, но центральным событием уикенда станет прочность альянса, укрепившегося в Нормандии 80 лет назад, но уходящего корнями гораздо глубже".

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