By Euronews

В честь юбилея подписания первого из серии договоров о сотрудничестве французские гвардейцы промаршировали в Букингемском дворце в Лондоне, а британские — в Елисейском дворце во Франции. Это произошло впервые в истории.

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120 лет Антанте: в честь юбилея "сердечного соглашения" (Entente cordiale) французские гвардейцы промаршировали в Букингемском дворце в Лондоне, а британские — в Елисейском дворце во Франции. Это первый случай, когда иностранные военные принимают участие в параде в резиденции французского президента. Хор армии Франции исполнил оба национальных гимна: как "Марсельезу", так и "Боже, храни короля".

В 1904 году издавна соперничающие Франция и Великобритания заключили первый из серии договоров по колониальным вопросам, которые уладили споры между двумя державами. Позже к их союзу присоединилась Россия, образовав Тройственную Антанту, вступившую в Первую мировую войну против Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия).

По случаю годовщины соглашения президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры обсудили двусторонние отношения, в частности солидарность Парижа и Лондона на фоне войны в Украине.

Французские войска также присоединились к своим британским коллегам для знаменитой церемонии смены караула у Букингемского дворца. Страна, не входящая в Содружество наций, впервые приняла участие в этом мероприятии. На параде присутствовали младший брат проходящего лечение от рака короля Карла III принц Эдвард и его супруга Софи.

Париж и Лондон заявили, что прошедшие в понедельник церемонии — часть более широкой программы этого года, посвященной истории военного и дипломатического сотрудничества Франции и Великобритании.