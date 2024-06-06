Франция передаст Украине истребители Mirage 2000

By euronews

Эммануэль Макрон также подтвердил разрешение наносить удары по территории РФ французским оружием, но только по тем целям, откуда были выпущены ракеты.

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Франция передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Их количество не уточняется.

Глава Пятой республики рассказал, что подготовка украинских летчиков для управления новыми самолетами начнется этим летом, программа рассчитана на пять-шесть месяцев. По словам Макрона, Украина может получить самолеты "к концу года".

Макрон также подтвердил разрешение наносить удары по территории РФ французским оружием, но только по тем целям, откуда были выпущены ракеты. Удары по мирным жителям Париж запрещает.

Накануне Владимир Путин заявил, что поставки дальнобойного оружия в Украину для ударов по российской территории являются "прямым участием в войне" против Москвы.

Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Он остается на вооружении ВВС Франции (где его постепенно заменяют на Rafale), а также ряда других стран.

Mirage 2000 способен запускать дальнобойные крылатые ракеты Scalp или Storm Shadow, а также управляемые авиабомбы AASM.