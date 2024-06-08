В Австрии прошли последние предвыборные мероприятия

By Euronews

Австрия готовится к голосованию на фоне скандалов и антииммигрантской риторики

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Австрийские партии, претендующие на места в Европейском парламенте, провели последние предвыборные мероприятия перед голосованием на выборах в ЕС. В Австрии они пройдут в воскресенье.

На последних выборах в ЕС в 2019 году победила консервативная Народная партия, получившая семь мест.

На этот раз кандидатом от партии является Райнхольд Лопатка. Он выступает за ЕС, но выражает антииммиграционные взгляды и говорит, что рост числа мусульман в Австрии «полностью изменил наше общество».

Кандидат в лидеры от Австрийской партии зеленых Лена Шиллинг в последние недели стала своеобразной звездой таблоидов Австрии.

23-летняя бывшая активистка движения в защиту климата оказалась в центре скандалов в СМИ. Одна из ведущих газет опубликовала текстовые сообщения, которые Шиллинг отправила своему другу и в которых говорилось, что она "никого так не ненавидит, как „зеленых“.

Политик объяснила, что сообщения были шуткой, и она сомневалась, подходит ли ей как стороннице левых взглядов партия «зеленых».

Австрия избирает 20 евродепутатов в парламент, по сравнению с 19 местами, которые были у нее на последних выборах в 2019 году. Это частично объясняется тем, что 73 места Великобритании были частично перераспределены после ее выхода из сообщества.