Австрия: протест против партии, которая "перевернет страну с ног на голову"

By Euronews

В Вене прошла акция протеста против правопопулистской Австрийской партии свободы, которая лидирует в опросах в преддверии европейских и парламентских выборов

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Тысячи людей регулярно выходят на демонстрации против Австрийской партии свободы. Эта ультраправая сила уже больше года занимает первое место в опросах. Приближаются европейские и парламентские выборы - и Австрия может быть перевернута с ног на голову. В эти выходные протестующие снова вышли на улицы Вены.

"Это партия, которая возбуждает наибольшую ненависть, которая подрывает нашу демократию", - говорит эта манифестантка.

"Мы, бабушки, против ультраправых", - объясняет пожилая участница акции.

"Мы должны работать вместе над решением, а не просто говорить: "реэмиграция" и "иностранцы - вон", - считает этот мужчина.

Йоханнес Плешбергер, Euronews: "Отвергаемая многими, но поддерживаемая еще большим числом, Австрийская партия свободы критикует рост стоимости жизни и недавнюю эскалацию насилия на улицах Вены и предлагает проголосовать против правительства".

Из-за плохой экономической ситуации скептически настроенная по отношению к ЕС Партия свободы привлекает избирателей. Европа должна готовиться к тому, что в случае успеха АПС Австрия будет больше ориентироваться на Венгрию.

Маркус Вагнер, профессор политологии Венского университета: "АПС с гораздо меньшим энтузиазмом относится к войне в Украине, а также гораздо более позитивно оценивает Орбана. Это также будет означать переориентацию на международной арене, хотя это во многом зависит от того, что позволят партии-партнеры АПС".

Согласно опросам, Австрийская партия свободы победит и на европейских выборах в июне, и на парламентских выборах осенью. И будущий канцлер Австрии, вероятно, не будет легким партнером для Брюсселя.