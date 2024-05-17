Австрия: число насильственных преступлений с участием молодёжи растёт

В Австрии число насильственных преступлений с участием молодёжи растёт. Печально известный район Фаворитен в Вене продолжает попадать в заголовки газет.

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Торговля наркотиками, изнасилования, нападения с ножом - печально известный район Фаворитен в Вене продолжает попадать в заголовки газет. Можно ли говорить о том, что за фасады австрийской столицы, фигурирующей в топе городов с самым высоким в мире качеством жизни, скрывают реальную проблему обеспечения безопасности?

На вопрос корреспондента Euronews о том, какая атмосфера царит в Фаворитене, местные жители отвечают:

Днём здесь относительно безопасно Бригит Сандриссер продавец цветов

Здесь живут представители многих национальностей, и что-то всегда может случиться. Так что лучше всегда быть настороже Доринел Маринел Лазар житель Фаворитена

Вот только что здесь полчаса шла драка. Полиция не приезжала! Рафет Йока житель Фаворитена

Как и в других европейских странах, в Австрии уличная преступность молодеет. "В Фаворитене полиция каждый день проводит проверки молодых людей на наличие оружия, пытаясь не допустить роста преступности, - передаёт с места событий Йоханнес Плешбергер, корреспондент Euronews. - Правительство также планирует снизить возраст уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Однако многие эксперты считают, что в тюрьмах процесс криминализации молодёжи лишь ускоряется".

Уровень насильственной преступности среди молодёжи растёт, по данным властей. Несовершеннолетние всё чаще прибегают к ножу или даже огнестрельному оружию.

Мы наблюдаем увеличение числа преступлений, совершаемых молодыми людьми. Прежде всего, речь идёт о нападениях, кражах, порче имущества. Полиция, конечно, старается принимать контрмеры - как профилактические, так и работая с молодёжью после совершения преступлений Филипп Хас Лингер пресс-секретарь полиции Фаворитена

Эксперты считают, что ситуация с безопасностью и рост преступности несомненно окажут влияние на предстоящие выборы в Европарламент.

И хотя Австрия занимает пятое место в индексе самых безопасных стран мира, у ультраправой и антииммигрантской Австрийской партии свободы есть все шансы одержать на этом фоне убедительную победу, передаёт из Вены наш специальный корреспондент.