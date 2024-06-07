Эммануэль Макрон: "Европа может зайти в тупик, если победят ультраправые"

Президент Франции Макрон предостерегает от неявки на евровыборы в эти выходные. По его расчетам, это сыграет на руку набирающим силу ультраправым.

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Всего за три дня до европейских выборов президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью телеканалам TF1 и France 2, пообщавшись с журналистами в Нормандии после памятных мероприятий, посвященных 80-й годовщине высадки союзных войск.

Беседа, приуроченная к исторической дате, включала в себя и комментарии о предстоящих евровыборах. Это вызвало критику оппозиции, убежденной, что Макрон слишком "светился" в этой избирательной кампании.

'Нам это нужно, чтобы защитить Францию'.

"Европа еще никогда не знала такой угрозы", - предупредил французский лидер, имея в виду рост ультраправых во Франции и на всем европейском континенте.

Партия Макрона "Возрождение", возглавляемая Валери Эйе, в опросах соперничает с правым флангом, отставая более чем на 15% от Жордана Барделлы, главы ультраправого "Национального объединения".

"Я вижу уровень абстентизма и призываю соотечественников пойти и проголосовать 9 июня", - заявил Эммануэль Макрон, упомянув противников "брексита" в Великобритании, которые не проявили активности, чтобы зазвучать громче на референдуме 2016 года. "Нам нужна явка, чтобы защитить Францию", - настаивал Макрон, предостерегая общество от "голосования, чтобы просто выплеснуть гнев".

"Если завтра Франция отправит (в Европарламент - прим.) большую делегацию ультраправых, если другие крупные страны сделают то же самое, Европа может оказаться в тупике", - считает французский лидер.

Опросы показывают, что и на евровыборах для граждан Франции первоочередное значение имеют внутренние вопросы - иммиграция, покупательная способность и безопасность. Неслучайно "Национальное собрание" представило свою кампанию как своего рода проверку на доверие Макрону, особенно по указанным темам. Барделла предупредил, что в случае победы его партии потребует досрочных выборов в Законодательное собрание.

Что думают оппоненты?

Вскоре после интервью президента Барделла написал в соцсети X (бывший Twitter: "Эммануэль Макрон подтверждает, что, отправив самую большую делегацию депутатов в Европарламент, "Национальное собрание" сможет заблокировать вредную политику Еврокомиссии, включающую карательные экологические меры против фермеров и масштабный допуск мигрантов". Он призвал избирателей прийти на голосование в воскресенье, чтобы сделать верный выбор.

Франсуа-Ксавье Беллами, представитель традиционной правой партии "Республиканцы", назвал речь президента неуместной. "Я не вижу в заявлении президента ничего, что оправдывало бы тот факт, что за 24 часа до окончания официальной избирательной кампании ему необходимо так срочно обратиться к народу", - заметил Беллами.

Избирательная кампания во Франции заканчивается в полночь в пятницу, после чего кандидатам не разрешается публично говорить о выборах до первых "экзит-поллов" в воскресенье в 8 часов вечера.

Математика дебатов

После того, как в понедельник сразу несколько партий подали жалобы по поводу запланированного на четверг интервью Макрона, национальный орган по контролю за СМИ Arcom предупредил, что время его интервью могут вычесть из времени выступления кандидата от "Возрождения" Валери Эйе.

Почему? Во время избирательных кампаний во Франции количество эфирного времени, предоставленного определенному кандидату или партии, рассчитывается по строгим правилам. И глава государства - не исключение.