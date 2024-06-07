Хорваты не уверены, что новый Европарламент решит их проблемы

Голосование в Хорватии начинается в 7:00 в воскресенье по местному времени. Ожидается, что первые предварительные результаты, основанные на экзитполах, будут опубликованы около 19:00.

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Избиратели в Хорватии будут голосовать в воскресенье, чтобы определить имена 12 депутатов Европарламента из 300 кандидатов. Но некоторые хорваты уверены, что даже при самых скромных запросах, парламент ЕС не сможет решить их проблемы.

Говорят жители Загреба:

- Я хочу знать, кто может сделать цены в магазинах такими же, как в Европе?

- Думаю, что европейская политика все больше и больше влияет на нашу жизнь, поэтому важно голосовать за того, кто может изменить ситуацию.

- На самом деле все решается за закрытыми дверями, и мы не знаем, насколько велико влияние парламента на Еврокомиссию, а это то, что действительно влияет на нашу жизнь.

Что же побуждает хорватов идти на избирательные участки?

Дарио Черепинко, политолог:

"Те, кто голосуют на выборах в ЕС, делают это либо соблюдая партийный порядок, как у нас с правящей партией, либо люди голосуют, потому что они понимают истинную роль Парламента ЕС и хотят, чтобы их голос был услышан".

В 2019 году Хорватия заняла последнее место по явке на избирательные участки: проголосовали лишь 29% зарегистрированных избирателей. Ожидается, что и в это воскресенье явка будет низкой.

Душан Хаджи Николич, Euronews:

"Прогнозы касательно результатов воскресных выборов в Хорватии показывают, что явка будет примерно такой же низкой, как и пять лет назад".

В мае правоцентристский Хорватский демократический союз сформировал правительство вместе с правой партией "Отечественное движение". Хорватия, как и многие страны Европы, склонилась вправо. Но аналитики говорят, что правые партии не пройдут в парламент ЕС.

Дарио Черепинко, политолог:

"Скорее всего, на выборах в ЕС Хорватия не пойдет далеко вправо. Из правых политиков места получат только один, возможно, двое. Поэтому я думаю, что Хорватия сохранит свою центристскую позицию".