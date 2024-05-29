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Европарламент как страж независимости судов и верховенства права

Двадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Двадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Pilar Montero Lopez
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Член Афинской коллегии адвокатов Димитрис Вервесос предлагает создать для Европарламента на союзном уровне систему контроля за национальными судами:

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Я бы рекомендовал создать органы по надзору за судебной системой в каждом государстве Евросоюза. Это поможет Европарламенту контролировать отправление правосудия в странах-членах с точки зрения прогресса в рассмотрении дел, а также качества и независимости принятия решений. Это будет шагом к тому, чтобы отправление правосудия было полностью независимым в каждом государстве ЕС.

Либеральный депутат от Германии Мориц Кёрнер считает, что Европарламент должен быть гарантом соблюдения принципов правового государства.

Если меня переизберут, я буду и дальше бороться за верховенство закона в Европе. В этом не должно быть отступлений или исключений. Тогда государства-члены ЕС будут по-прежнему оставаться демократичными. Верховенство закона сопряжено с условиями, которые нужно выполнять. Мы должны продолжать борьбу против автократов, за верховенство закона, народовластие и основные права в Европе.

Это двадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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