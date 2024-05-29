Член Афинской коллегии адвокатов Димитрис Вервесос предлагает создать для Европарламента на союзном уровне систему контроля за национальными судами:

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Я бы рекомендовал создать органы по надзору за судебной системой в каждом государстве Евросоюза. Это поможет Европарламенту контролировать отправление правосудия в странах-членах с точки зрения прогресса в рассмотрении дел, а также качества и независимости принятия решений. Это будет шагом к тому, чтобы отправление правосудия было полностью независимым в каждом государстве ЕС.

Либеральный депутат от Германии Мориц Кёрнер считает, что Европарламент должен быть гарантом соблюдения принципов правового государства.

Если меня переизберут, я буду и дальше бороться за верховенство закона в Европе. В этом не должно быть отступлений или исключений. Тогда государства-члены ЕС будут по-прежнему оставаться демократичными. Верховенство закона сопряжено с условиями, которые нужно выполнять. Мы должны продолжать борьбу против автократов, за верховенство закона, народовластие и основные права в Европе.

Это двадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.