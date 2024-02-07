Европарламент осудил нарушения в Греции верховенства права

Власти Греции шпионят за журналистами, преследуют оппозиционеров, допускают коррупцию. За такие нарушения принципов правового государства Афины подверглись осуждению евродепутатов в Страсбурге

РЕКЛАМА

Почти три года назад в Греции был убит журналист, занимавшийся расследованием преступной деятельности. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, но считается, что это стало результатом несанкционированного использование властями страны шпионских программ. Жертвами такой электронной слежки становятся также оппозиционные политики, гражданские активисты и правозащитники.

Необоснованные судебные разбирательства, концентрация СМИ в руках олигархов, коррупционные скандалы и нецелевое использование средств Евросоюза. Это лишь некоторые из списка нарушений, за которые Европейский призывает принять меры против греческого правительства. Резолюция такого содержания принята на сессии в Страсбурге.

Близкая к правительству депутат от Греции Анна-Мишель Асимакопулу протестует:

Греция - демократическая страна. Греческий народ не верит в эти истории. Всем известно, что Греция - демократия. Да, у нас есть проблемы, как и у всех других стран-членов ЕС, о которых говорится в докладе Еврокомиссии о верховенстве права. Но мы с ними разбираемся. Европарламенту следует быть осторожнее, когда он устраивает ложную тревогу по поводу несоблюдения принципов правового государства.

Правящая в Греции партия является членом крупнейшей политической семьи Союза - Европейской народной партии. Евродепутат-либерал от Нидерландов Софи ин'т Велд считает, что правоцентристы покрывают своих греческих однопартийцев:

Я поняла одну вещь: многое зависит от того, что главы правительств ведут себя на заседаниях Европейского совета. Если ты послушный мальчик или хорошая девочка, как премьер-министры Мицотакис или Мелони, то тебя оставят в покое. Тогда ты сможешь делать у себя дома всё, что заблагорассудится. Ты можешь нападать на кого угодно, нарушать верховенство права. Европейские Комиссия и Совет ничего не скажут. Но если ты такой смутьян, как венгерский премьер Орбан, тебя будут тебя критиковать и больше не станут такого терпеть.

В то же время в резолюции признается, что в последнее время в названных странах были сделаны позитивные шаги в плане принятия и реализации многих необходимых законов. Депутаты призвали Еврокомиссию проверить, оправдано ли возбуждение против Венгрии дисциплинарной процедуры, которая привела к замораживанию причитающихся ей денежных средств ЕС.