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Напоминание Европарламенту: свобода, права и демократия превыше всего

Проект Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата"
Проект Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата" Авторское право Derechos de autor, Euronews.
Авторское право Derechos de autor, Euronews.
By Pilar Montero Lopez
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Наказы будущим депутатам дают польский ЛГБТ-активист Барт Сташевски и либерал из Нидерландов Софи ин'т Вельд

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Молодой поляк Барт Сташевски: 

У меня есть восьмилетний опыт притеснений со стороны правого правительства Польши. Теперь я особенно остро чувствую, как важно заставить политиков прислушиваться к самым разным мнениям граждан и уважать неприкосновенность частной жизни. Нужно добиться, чтобы были более прозрачными власти и крупные  технологические компании. Мы должны иметь право знать, что происходит в тени с нашими свободами, с нашими правами.

Евродепутат с 2004 года Софи ин'т Вельд:

Если меня снова изберут членом Европейского парламента, я буду усердно работать над тем, чтобы он обеспечивал соблюдение принципов демократии. Пока же с этим много больших проблем. Евросоюз расширяется, становится сильнее, становится более могущественным, поэтому мы должны сделать его демократическим гигантом. Демократия занимает главное место в повестке дня. Я я буду и дальше работать над этим.

Это седьмой эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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