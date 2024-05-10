Наказы будущим депутатам дают польский ЛГБТ-активист Барт Сташевски и либерал из Нидерландов Софи ин'т Вельд

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Молодой поляк Барт Сташевски:

У меня есть восьмилетний опыт притеснений со стороны правого правительства Польши. Теперь я особенно остро чувствую, как важно заставить политиков прислушиваться к самым разным мнениям граждан и уважать неприкосновенность частной жизни. Нужно добиться, чтобы были более прозрачными власти и крупные технологические компании. Мы должны иметь право знать, что происходит в тени с нашими свободами, с нашими правами.

Евродепутат с 2004 года Софи ин'т Вельд:

Если меня снова изберут членом Европейского парламента, я буду усердно работать над тем, чтобы он обеспечивал соблюдение принципов демократии. Пока же с этим много больших проблем. Евросоюз расширяется, становится сильнее, становится более могущественным, поэтому мы должны сделать его демократическим гигантом. Демократия занимает главное место в повестке дня. Я я буду и дальше работать над этим.

Это седьмой эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.