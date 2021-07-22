Брюссель и Варшава спорят о приоритете судов

Флаги Европы пестрят перед зданием Верховного суда в Варшаве. Поляки митингуют в поддержку судей страны и Евросоюза, который пытается заставить власти республики следовать принципу верховенства европейского права.

Брюссель требует упразднить Дисциплинарную палату - орган по надзору за судьями как "инструмент политического давления". Конституционный суд Польши посчитал директиву противоречащей основному закону страны.

Мацей Таборовски, замуполномоченного по правам человека:

"Согласно девятой статье Конституции, Польша должна соблюдать принципы международного права, поэтому постановления суда ЕС являются обязательным к исполнению. Мы подавали апелляции, и обращались в Конституционный трибунал с просьбой реализовать эти положения в соответствии с европейским законодательством, поскольку они повышают уровень защиты наших граждан".

Игорь Тулея - один из судей, которого Дисциплинарная палата лишила неприкосновенности. Но, исходя из вердикта Европейского суда, ему должны разрешить вернуться к работе.

Игорь Тулея, судья Варшавского окружного суда:

"Я подам прошение председателю суда о допуске к судебному разбирательству, о возвращении на службу. Посмотрим, что сделает председатель. Если он уважает закон, то, конечно, должен позволить мне вернуться к работе".

Наш собеседник - в числе ярых критиков инициированной партией власти "Право и справедливость" судебной реформы. Она, по мнению правозащитников, представляет собой угрозу демократии в стране.

Игорь Тулея, судья Варшавского окружного суда:

"Дисциплинарная палата - это, своего рода, кнут для судей, который пытаются быть независимыми. __Это предупреждение для всей Европы, поскольку уничтожение польских судов приводит к разрушению европейской судебной системы".

Правительство Польши, в свою очередь, считает решение суда ЕС несправедливым.

Павел Яблоньский, заместитель министра иностранных дел Польши:

"Этот случай показывает, что Евросоюз не обладает компетенцией в вопросе организации судебных систем государств-членов. Если у него нет таких полномочий по отношению к Германии, Испании, Чехии, Дании, то почему он должен иметь их по отношению к Польше? К каждому государству-члену следует относиться одинаково. Мы не хотим ни больше, ни меньше".

Магдалена Ходовник, корреспондент Euronews:

"ЕС установил срок до 16 августа, в который Варшава должна выполнить директиву Европейского суда под угрозой штрафных санкций. Тем временем, по запросу премьера Моравецкого, Конституционный трибунал готовится признать приоритет либо национального права над европейсксим, либо европейского над национальным. От этого решения зависят будущие отношения между Варшавой и Брюсселем".