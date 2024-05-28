ЕС намерен возродить гражданскую миссию в Рафахе

By Euronews

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз хочет возобновить граждансую миссию в Рафахе.

РЕКЛАМА

Главы МИД стран Евросоюза дали принципиальное согласие на возобновление гражданской миссии ЕС в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Израиль вновь подвергли критике в связи с ударами по Рафаху, в результате которых, по словам палестинских медиков, погибли десятки людей.

Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС: "Я предлагаю министрам, они дали мне зеленый свет, политический зеленый свет, возобновить работу пограничной миссии ЕС, миссии в Рафахе, которая "спала" в течение многих лет и не действовала. Это могло бы сыграть решающую роль в обеспечении въезда людей в Газу, туда и обратно".

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто осудил Израиль за удары по Рафаху. _"Делая этот выбор, Израиль распространяет и укореняет ненависть,_которая затронет детей и внуков. Я бы предпочёл другое решение", - сказал глава оборонного ведомства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что удары по Рафаху были нанесены через несколько дней после того, как Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в городе.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал гибель десятков людей при ударе по Рафаху "трагическим инцидентом" и сообщил, что ведется расследование.

В Израиле назвали гибель десятков людей при ударе по Рафаху трагическим инцидентом и сообщили что ведется расследование.