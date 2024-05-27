By Euronews

Эммануэль Макрон посетил мемориал Холокоста в Берлине в рамках государственного визита

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Президент Франции Эммануэль Макрон, в сопровождении своего немецкого визави Франк-Вальтера Штайнмайера, посетил мемориал Холокоста в Берлине — в рамках государственного визита, который начался в воскресенье. Поездка приурочена к 75-летию принятия современной конституции Германии.

Лидеры двух стран обсуждают самый широкий круг вопросов, хотя формат государственного визита предполагает скорее обмен мнениями, а не детальную проработку тех или иных тем.

Среди этих вопросов — грядущие выборы в Европарламент и даже предстоящий Чемпионат Европы по футболу. В заключительный день визита, во вторник, состоятся переговоры Макрона с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Эммануэль Макрон периодически бывает в Германии, поскольку две страны тесно сотрудничают и стараются согласовывать свою европейскую политику. Но это первый государственный визит — со всеми полагающимися официальными церемониями — с 2000-го года, когда в Германию приезжал Жак Ширак.