Удобрение почвы ЕС новыми пошлинами. Кто выигрывает? Точно не фермеры

РЕКЛАМА

Когда на сельскохозяйственной ярмарке политики поднимают бокалы с местным вином, фотографируются с коровами-рекордсменками и обещают защищать интересы фермеров, порой не слышен голос самих производителей. Организаторы круглого стола, проведенного 24 февраля в рамках нынешнего парижского Salon d’Agriculture, сделали все, чтобы донести до политиков и потребителей свои надежды и опасения. Среди наиболее острых проблем – рост цен на энергоносители и удобрения, а также конкурентоспособность европейского и в частности французского сельского хозяйства на фоне принимаемых Брюсселем решений и геополитических изменений. Главное, чего требуют фермеры, - это участия в обсуждении касающихся их вопросов и учета их мнения.

Многие говорят о том, что время посевной уже не первый год совпадает с подготовкой противоречивых законопроектов в отношении сельского хозяйства ЕС. В прошлом году фермеры заблокировали тракторами Европейский квартал Брюсселя. Эта акция вместе с массовыми протестами в других странах во время встречи министров сельского хозяйства государств содружества заставила руководство услышать голос фермеров и даже пересмотреть ряд непопулярных мер.

Протест фермеров перед зданием Европарламента, Брюссель, 4 июня 2024 AP Photo/Omar Havana

Сейчас, также в преддверии посевной, на фоне планов президента США Дональда Трампа установить пошлины в 25% на импорт продукции из Евросоюза, Брюссель предлагает ввести дополнительные тарифы на удобрения из России и Беларуси в размере 100% в течение двух лет. За три года войны удобрения из РФ не были объектом санкций. Что изменилось сейчас?

«Последний шаг Еврокомиссии по введению пошлин на российские удобрения должен был принести тройную выгоду: перекрыть поток доходов для военной машины Москвы, помочь испытывающим трудности европейским производителям и избежать роста цен, который может еще больше разозлить фермеров Евросоюза, уже находящихся на грани открытого бунта», - пишет издание Politico.

План рискует не дать существенного снижения доходов России, оставив европейских производителей удобрений на произвол судьбы

При этом оно отмечает, что «вместо этого все больше похоже на тройной промах», поскольку «план рискует не дать существенного снижения доходов России, оставив европейских производителей удобрений на произвол судьбы. Фермеры, которые полагаются на дешевую российскую продукцию, чтобы снизить свои расходы, говорят, что не могут позволить себе дополнительные затраты».

Что думают фермеры?

Крупнейшее в ЕС объединение фермеров Copa-Cogeca вместе с основными ассоциациями Франции, Италии и Испании в сфере земледелия считает, что сельскохозяйственный сектор снова станет «разменной монетой» и на него ляжет вся тяжесть негативных экономических последствий этого решения. Copa-Cogeca убеждена, что в результате этих мер цены на удобрения вырастут на 40-45 евро за тонну уже в этом сезоне, что создаст дополнительное финансовое давление на фермерские хозяйства и приведет к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства Европы в целом.

Copa-Cogeca потребовала перенести рассмотрение этого вопроса до июля 2026 в надежде на то, что Еврокомиссия проведет детальный анализ влияния такого решения на сельское хозяйство и разработает механизмы компенсации фермерам.

«Неприемлемо, что за все это снова придется платить фермерам, а значит, и европейским потребителям продовольствия, - заявил Луиджи Скордамалья, президент Filiera Italia, итальянской ассоциации фермеров. - Увеличение производственных затрат особенно сильно ударит по производителям зерновых, которые и без того испытывают серьезные трудности из-за резкого роста цен на удобрения и топливо».

Неприемлемо, что за все это снова придется платить фермерам, а значит, и европейским потребителям продовольствия

Нынешняя ситуация

По данным ЕК, в 2023 году удобрения, подпадающие под предлагаемое регулирование, составляли более 70% от общего потребления этой продукции в Евросоюзе, их общий импорт составил 14 млн т, а на долю России в этом объеме пришлось 3,6 млн т стоимостью в €1,28 млрд (примерно четверть).

Собственное производство аммиака и в целом удобрений упирается в цены на газ - на него приходится до 90% себестоимости удобрений - и планы по сокращению выборосов СО2. Закрытие одних предприятий и реорганизация других в Германии (BASF) и Великобритании (CF Fertilisers UK) в ожидании более четкой стратегии еще больше добавляет неопределенности. А перенос производства в Азию не только сокращает рабочие места европейцев, но и противоречит концепции независимости, заявленной Союзом промышленности и удобрений Франции (Unifi) и буквально несколько дней назад – президентом Эммануэлем Макроном на парижской ярмарке.

Фермеры крайние, а кто в выигрыше?

Выигрывают химические компании, которые могут избежать использования дорогого СПГ, среди них норвежская Yara и чешская Agro-fert. На фоне борьбы за выживание ряда европейских производителей удобрений эти две компании смогли значительно увеличить свои прибыли, поскольку избежали дефицита дешевого природного газа. Yara International (YAR.OL), контролируемая правительством Норвегии, получает газ от другой государственной норвежской компании Equinor по цене на 20% ниже среднеевропейской. По итогам 2022 года Yara получила рекордную в своей истории чистую прибыль в размере более 2,5 млрд евро, что превышает совокупную прибыль компании за предыдущие пять лет. В конце октября 2024 сообщалось о росте основной прибыли за третий квартал еще на 47%. В случае повышения пошлин на российские и белорусские удобрения прибыль Yara будет ставить все новые рекорды. Вывод прост: норвежское правительство использует свои рычаги для поддержки Yara, подрывая конкуренцию на рынке удобрений ЕС и не будучи при этом членом Евросоюза.

Интересная история и группы Agrofert. Компания, прибыль которой удвоилась в 2022 году, а выручка выросла до 9,42 миллиарда долларов в 2023 году, была основана в 1993 г. бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Возможности компании очевидны: сначала ее «дочка» Lovochemie получила 6 миллиардов евро финансирования от Фонда справедливого перехода ЕС, а затем она получила выгоду от дешевого российского природного газа, который продолжал поставляться в Чешскую Республику через Венгрию и Словакию (к концу 2024 - до 95%). СМИ писали, что Прага потратила на покупку российских энергоносителей больше, чем на поддержку Киева.

Есть ли альтернативы?

Одной из опций может стать прямая поддержка европейских производителей удобрений, как это уже было в 2022 году, когда цены на газ достигли максимальных в истории значений. Об этом много говорят французские аграрии.

в 2024 году европейские производители отправили более 6 млн тонн удобрений в Китай, Бразилию и другие страны. Если бы эти объемы остались внутри Европы, это помогло бы стабилизировать цены на рынке удобрений

Итальянцы в свою очередь предлагают «обложить пошлинами не импорт удобрений в ЕС, а их экcпорт». Представители итальянской ассоциации Confagricoltura напоминают, что «в 2024 году европейские производители отправили более 6 млн тонн удобрений в Китай, Бразилию и другие страны. Если бы эти объемы остались внутри Европы, это помогло бы стабилизировать цены на рынке удобрений и со временем в конкурентной борьбе вытеснить иностранных поставщиков, включая Россию и Белоруссию, не нанося вред фермерам».

Европейские аграрии убеждены в том, любое решение должно быть принято только после тщательного анализа его последствий. В обращении Copa-Cogeca к руководству Евросоюза отмечены не только высокая себестоимость производства удобрений в ЕС, но и серьезные логистические затраты на доставку из Африки, которую предлагают в качестве альтернативы. Не говоря уже о том, что Африка сама нуждается и в удобрениях, и в сельскохозяйственной продукции.

Война между Россией и Украиной внесла коррективы в эффективные системы регулирования в ЕС. Введенные ЕС санкции изменили многие давние пропорции, предоставив в ряде сфер особые условия для стран, не входящих в ЕС, или для тех, кто сумел получить особые условия сотрудничества с Кремлем.

Как считают фермеры, надеясь на то, что их голос будет услышан не только на сельскохозяйственных ярмарках, не стоит стрелять себе в ногу и с повышением пошлин на удобрения. Ведь это может усилить несправедливую конкуренцию в пользу норвежских, африканских и американских химических компаний и привести к снижению доходов европейского сельского хозяйства, потере его конкурентоспособности. Фермеры рассчитывают и на более активную позицию Директората по сельскому хозяйству Еврокомиссии и нового Европейского совета по сельскому хозяйству и продовольствию (EBAF) по отстаиванию их интересов.