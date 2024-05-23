Удар по типографии в Харькове: как минимум семь человек погибли

By Euronews

Российские войска нанесли массированный удар по Харьковской области. Разрушена одна из типографий в столице региона, погибли как минимум семь человек.

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Не менее семи человек погибли в результате массированного удара по Харьковской области, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов. Еще как минимум 20 получили ранения.

Утром в четверг российские войска ударили по Основянскому району Харькова, где находилась типография "Виват". В здании начался пожар, погибли находившиеся внутри сотрудники. Разбор завалов продолжается.

Удар по типографии осудила первая леди страны Елена Зеленская. "Сегодня враг атаковал типографию в Харькове, где печатают книги почти все украинские издательства. Наши книги и культура действительно имеют стратегическое значение, но они не должны становиться мишенью для терроризма. Мои соболезнования семьям жертв очередного российского преступления".

Армия РФ также атаковала транспортную инфраструктуру и коммунальное предприятие, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным местных властей, всего в городе произошло по меньшей мере десять взрывов. Обстрел велся ракетами С-300 и С-400, считают в прокуратуре.

Под обстрел также попали поселок Золочев и город Люботин. В обоих населенных пунктах есть пострадавшие. Повреждены и частные дома.

Уже после утреннего нападения, днем в четверг, российские войска нанесли удар по городу Дергачи в Харьковской области. По словам главы региона Олега Синегубова, не менее 13 человек пострадали. Четверо из них госпитализированы.

Дискуссия об ударах по России американским оружием

Президент Украины Владимир Зеленский назвал массированный удар "чрезвычайно жестокой российской атакой", совершенной "террористами". По его словам, войска РФ "пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки" с другой стороны границы.

"Это слабость мира", — написал Зеленский, очевидно намекая на то, что США так и не дали разрешение использовать свои ракеты для ударов по российской территории.

Между тем в четверг The New York Times написала, что Госдепартамент США призвал Белый дом позволить ВСУ наносить удары по территории России американским оружием. По информации издания, такой позиции придерживается в частности госсекретарь Энтони Блинкен.

В начале мая разрешение использовать британские ракеты для ударов по России дал Лондон.

Удары беспилотников по России

А пока Украина продолжает прибегать для этого к беспилотникам: как пишет "Украинская правда", в четверг дроны Главного управления разведки атаковали объекты ВПК в Татарстане.

В частности, беспилотники заметили над Казанью и Нижнекамском — аэропорты этих городов прекращали работу, сообщает телеграм-канал ASTRA. По его информации, также были эвакуированы сотрудники химзавода "Казаньоргсинтез", а также нефтеперерабатывающих предприятий "Танек"» и Таиф-НК.

"Украинская правда" также пишет об эвакуации Нижнекамской ТЭЦ, "Нижнекамскуглерода", "Нижнекамскнефтехима" и "Нижнекамскшины".

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Татарстане около 14:00. Мэр Елабуги Рустем Нуриев уточнил, что дрон был сбит в Елабужском районе.

ASTRA также утверждает, что утром в четверг беспилотники атаковали территорию воинской части 41003 в Краснодарском крае. По данным издания, в результате там начался пожар. Официально об ударе не сообщалось.

Пекин продает вооружения Москве?

Тем временем в Белом доме заявили, что не располагают информацией о возможных поставках китайского оружия России. "Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", — сказал советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом, добавил он, Вашингтон обеспокоен тем, что Пекин помогает Москве, "не предоставляя оружие напрямую, но обеспечивая ресурсы для российского оборонно-промышленного комплекса".

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Накануне министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении России летальных вооружений, которые якобы используются на войне. По его словам, "летальная помощь уже поступает или будет поступать из Китая в Россию". Конкретных доказательств этого глава британского оборонного ведомства не привел.