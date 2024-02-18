Нетаньяху: "одностороннее признание" палестинского государства неприемлемо

By Euronews

В ЦАХАЛ заявили, что за минувшие сутки уничтожили "более 45" боевиков ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху указал, что Израиль не откажется от наземеной операции в Рафахе. Глава МИД Египта сказал, что с беженцами будут обращаться "гуманно".

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В ЦАХАЛ заявили, что за минувшие сутки уничтожили "более 45" боевиков ХАМАС в секторе Газа, в том числе близ больницы "Насер" в Хан-Юнисе, операция в которой ведется уже несколько дней.

Между тем, в ВОЗ заявили, что в фактически неработающей больнице еще остаются около 200 пациентов, и призвали командование ЦАХАЛ позволить немедленно перевезти тех из них, кто нуждается в срочной помощи, в другие больницы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу еще раз подчеркнул, что его правительство не "подчинится международному давлению" с целью отмены запланированной наземной операции в Рафахе. По его словам, не войти в Рафах сейчас – это то же самое, что проиграть войну. Нетаньяху также заявил, что не намерен "поддаваться давлению" в плане послевоенной реорганизации палестинских территорий и отверг любое "одностороннее признание" палестинского государства.

Израиль под моим руководством будет продолжать решительно выступать против одностороннего признания палестинского государства. И когда вы хотите дать это одностороннее признание? После страшной резни 7 октября? Не может быть большей награды за терроризм. Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

В Египте опасаются, что наземная операция Израиля в Рафахе может привести к массовому исходу беженцев. На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД страны Самех Шукри заявил, что массовое перемещение палестинцев остается "неприемлемым", однако добавил, что, если это произойдет, с ними будут обращаться "гуманно".

В последнее время появились сообщения о возведении Египтом бетонной стены на границе с сектором Газа, а также большого лагеря для беженцев. Однако власти стране отрицают подобные приготовления.

Там же в Мюнхене премьер-министр Катара предположил, что сделка по заложникам не должна быть условием переговоров о прекращении огня. Пока непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС с участием Египта, Катара и США не приносят никаких позитивных новостей. Представитель Катара признал, что пока переговоры о прекращении огня выглядят "не очень многообещающе".

Между тем, во вторник Совет Безопасности ООН, скорее всего, поставит на голосование резолюцию о немедленном гуманитарном прекращении огня в секторе Газа. Однако США уже дали понять, что воспользуются правом вето, чтобы заблокировать ее.

Проект резолюции был выдвинут более двух недель назад Алжиром. Однако постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сразу же заявила, что ее текст может поставить под угрозу "деликатные переговоры", направленные на приостановку войны.