"Наш голос будет услышан": молодёжь о выборах в Европарламент

By Euronews

Как относится греческая молодежь к ЕС и выборам в Европарламент? Корреспондент Euronews заглянул в одну из школ столицы Греции, чтобы спросить об этом учащихся, которые в этом году впервые смогут принять участие в европейском голосовании.

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17-летние граждане Греции впервые смогут проголосовать на предстоящих в этом году выборах в Европейский парламент.

Три ученицы одной из афинских школ поделились с Euronews своими надеждами и опасениями за несколько недель до июньского голосования.

"Для нас, молодых людей, 17-летних, это хорошая возможность изменить облик Европы, избрать новых людей в Европарламент, которые будут лучше представлять наши идеи, нашу волю, другими словами, ту Европу, которую мы хотим видеть в будущем. Меня, конечно, волнуют вопросы образования, проблема окружающей среды, вызывающая дебаты, а также мир на территории Европы", - говорит учащаяся Симела Мавромати.

Другую ученицу этой школы мы спросили, следит ли они за новостями из Брюсселя:

- В школе мы делали различные проекты, но также я смотрю это самостоятельно, но спрашиваю у своей семьи, - говорит Фотейни Кацароли.

- Используете ли вы интернет для получения дополнительной информации?

- Да, конечно, потому что это большая часть моей жизни и жизни моих сверстников.

Третья наша собеседница также решительно настроена голосовать.

"Да, конечно, я буду голосовать, я верю, что нет ни одного молодого человека, который не видел бы ошибок в нашем обществе. Думаю, что большинство из нас чувствуют себя бессильными, но благодаря предоставленной возможности наш голос может быть услышан в Европе. Мы можем выбрать представителей, которые будут придерживаться тех же взглядов, что и мы, которые смогут донести наши идеи. Считаю, что не столько ЕС виноват, сколько мы сами, поскольку не очень хорошо информированы о ЕС и европейских выборах в целом. Ведь большинство молодых людей воспринимают необходимость идти и голосовать как дополнительную нагрузку", - полагает Илия Коцали.

И ЕС, и политические партии стремятся на этих европейских выборах привести на избирательные участки как можно больше молодежи.

Девятого июня молодые люди старше 17 лет впервые получат право голоса. Как они говорят, их волнуют самые основные вопросы, такие как здравоохранение, система образования, рабочие места, окружающая среда и технологический сектор.