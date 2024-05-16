EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Рост заболеваемости коклюшем в ЕС

Врачи говорят о необходимости вакцинации от детских болезней
Врачи говорят о необходимости вакцинации от детских болезней Авторское право Jae C. Hong/AP2011
Авторское право Jae C. Hong/AP2011
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В Румынии с начала года зарегистрировано более 120 случаев

РЕКЛАМА

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупреждает о десятикратном росте заболеваемости коклюшем в странах ЕС.

В частности, тревожная ситуация сложилась в Румынии. С начала года по всей стране зарегистрировано более 120 случаев этого заболевания, из них 24 — в одной только Тимишоаре.

Медики утверждают, что речь идёт исключительно о непривитых детях, и говорят о важности вакцинации от детских болезней, подчёркивая, что для младенцев заболевание может оказаться смертельным.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Чехия: власти обеспокоены ростом числа случаев заболевания коклюшем

График плановых прививок детям сбился - ВОЗ о последствиях пандемии

Жители Черногории требуют ужесточить наказание за сексуальное насилие

Румыния Здоровье Вакцинация дети