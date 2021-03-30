График плановых прививок детям сбился - ВОЗ о последствиях пандемии

На фоне распространения коронавируса все меньше европейцев задумываются о необходимости плановых прививок. Об этом заявили Euronews во Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ обеспокоены тем, что весной 2020 года, когда пандемия "накрыла" европейские страны, а информации о том, как заболевание COVID-19 протекает у несовершеннолетних, было ничтожно мало, очень многие молодые родители отказались от вакцинации своих детей от гепатита B, кори и менингита.

"Предварительные данные и информация, которую мы получаем от национальных государственных органов, свидетельствуют о том, что показатели охвата плановой иммунизацией в 2020 году сократятся. И мы этим очень обеспокоены", - отмечает Драган Янкович, технический сотрудник Европейского бюро ВОЗ по болезням, предупреждаемым с помощью вакцин, и иммунизации.

Коллективный иммунитет - не только про COVID

Выражение "коллективный иммунитет" оказалось у всех на устах после того, как пандемия пришла в Европу. Но оно относится не только к COVID-19 и необязательно означает, что для его достижения необходимо, чтобы большая часть населения действительно заразилась коронавирусом. Коллективный иммунитет, также известный как "популяционный иммунитет" - косвенная защита от инфекционного заболевания вследствие развития у населения иммунитета, может быть сформирован и благодаря вакцинации. Его развитие играет важнейшую роль в предотвращении вспышек заболевания с высокой скоростью распространения, таких как корь.

Вакцинация ребенка в Румынии Olimpiu Gheorghiu/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Доля людей, которым необходимо иметь иммунитет для обеспечения коллективного иммунитета, варьируется в зависимости от болезни. Так, согласно ВОЗ, в случае с корью требуется вакцинировать около 95% населения. Остальные 5% получат защиту благодаря тому, что инфекция не будет распространяться среди вакцинированных. В то же время с начала пандемии число сделавших прививку от кори в мире резко сократилось, в частности, в Великобритании.

Люди просто не приезжали. Нельзя их винить: ведь им твердили одно: "Оставайтесь дома!". Это стало реальной проблемой. Фарзана Хуссейн терапевт из "Проекта хирургия" в Лондоне

По ее словам, 23 марта, когда страна впервые закрылась на жесткий карантин, показатели вакцинации несовершеннолетних стали снижаться. Количество привитых от кори детей старшего возраста составило менее 50%.

"Это стало поводом для серьезного беспокойства. Ведь за последние несколько лет в некоторых районах Лондона возник целый ряд так называемых "карманов", в которых риск масштабных вспышек инфекции значительно выше", - добавляет Хуссейн.

Врач решила действовать незамедлительно и организовала вакцинацию в формате "драйв-ин". Родители просто подвозили малышей к дверям больницы в машине или коляске, к ним выходила медсестра. Две минуты - и прививка сделана. Родителям даже не приходилось переступать порог медучреждения. В итоге, к концу июня, количество вакцинированных среди детей младше двух лет превысило 90%, а среди тех, кому более пяти лет, - чуть менее целевого показателя ВОЗ в 90%.

"У нас никогда еще не было столько возможностей для инноваций, как во время пандемии, - говорит Хуссейн. - В прошлом обязательно была бы бюрократическая волокита. Но в нынешних условиях все стремились сократить бюрократическую волокиту до минимума и согласились на мое предложение".

Что поставлено на карту?

За последние несколько лет в Европе были зарегистрированы вспышки таких заболеваний, как дифтерия и коклюш, но именно корь вызывает наибольшее беспокойство у врачей.

По словам Янковича, вакцина DTP от коклюша, дифтерии и столбняка используется уже давно и хорошо зарекомендовала себя во всех странах региона. В то же время корь - по-прежнему одно из самых заразных заболеваний в мире: около 9 из 10 человек, у которых нет иммунитета, после контакта с вирусом им заразятся. Могут появиться насморк, кашель, покраснение и слезливость глаз, мелкие белые пятна на слизистой оболочке щек и сыпь. Большинство смертей, связанных с корью, вызвано последующими осложнениями - пневмонией и энцефалитом - воспалением тканей головного мозга. Чаще всего они встречаются у детей в возрасте до 5 лет или у взрослых старше 30 лет. Поэтому, согласно рекомендации ВОЗ, для формирования иммунитета необходимы две дозы коревой вакцины MMR (корь, эпидемический паротит и краснуха).

Но вспышки кори в Европе - возникновение случаев заболевания в количестве, превышающем обычное для данного региона - до сих пор не редкость. Особенно крупные фиксируются с 2017 года. Пик заболеваемости пришелся на 2019 год, когда было выявлено более 100 тысяч случаев заражения. В течение трех лет их число утроилось. В ВОЗ отмечают, что главной причиной этого стало снижение количества своевременно привитых детей, в частности, получивших обязательную вторую дозу вакцины.

вакцина MMR Elaine Thompson/AP

"Корь - это прежде всего пример успешной мировой борьбы с инфекциями. Никогда еще у нас не было столько людей с иммунитетом к данному вируса. Но время от времени неожиданные вспышки, когда мы фиксируем тысячи случаев заражения, вновь возникают. Это неприемлемо", - говорит Янкович.

Вспышки в 2018 году были зарегистрированы на Украине (53 218), Сербии (5076), Франции (2913), Италии (2517), России (256), Грузии (2203), Греции (233), Албании (1466) и Румынии (1087).

Украина: прививки какой ценой?

На фоне самой крупной вспышки кори в Европе на Украине встал вопрос о массовом получении фальшивых справок о вакцинации детей. В 2019 году доктор Федор Лапий, киевский педиатр-иммунолог, рассказал Euronews, что страх и недоверие к врачам заставляют многих родителей искать способы ухода от плановой иммунизации. Тем не менее исследования показывают, что большинство украинских родителей (три четверти) поддерживают вакцинацию.

В 2010 году страна столкнулась с острой нехваткой препаратов. Несмотря на то, что ситуация улучшается, во время пандемии большинство родителей, с которыми поговорила команда Euronews, сделали прививки своим детям в частных учреждениях.

"Во время первого "локдауна" частная клиника отвела одно из своих отделений специально под вакцинацию. Это дало шанс многим сделать прививки детям, пока те сидели дома", - рассказала Euronews Роксолана Авраменко, жительница Киева.

Педиатр осматривает ребенка перед прививкой в детской больнице Киева Sergei Chuzavkov/AP

Вадим Куличенко, доцент Киевского национального университета строительства и архитектуры, рассказал Euronews, что после звонка своего терапевта он сразу сделал детям плановые прививки MMR "без каких-либо проблем". Но вот вакцины от гриппа в октябре 2020 года им не досталось. "Мы не смогли ее купить вакцину - дефицит", - рассказывает он.

"Мы не ощутили недостатка препаратов. Но большинство из них купили за свой счет", - говорит киевлянка Ирина Знась. - В начале пандемии моему малышу было 13 месяцев. Почти все наши визиты к врачу отменились, но на то, чтобы сделать прививку, нам дали зеленый свет".

Олеся Малюванчук, мать двоих детей из Львова, не заметила ни последствий пандемии, ни каких-либо других преград для вакцинации: с начала пандемии ее дети привились от как минимум девяти различных инфекций, хотя они и проживают в так называемой "красной зоне".

Италия - вакцинация откладывается

Итальянская академия педиатрии (Società Italiana di Pediatria) провела исследование влияния COVID-19 на вакцинацию детей. По словам Ауреи Орадини, врача больницы при Университете Вита-Салюте Сан-Рафаэле в Милане, в период с 28 апреля по 8 июня 2020 года специалисты спросили у 1500 родителей детей в возрасте от 0 до 11 лет о том, отложили ли они плановую вакцинацию из-за коронавируса, и каждый третий ответил утвердительно.

В первую очередь это произошло из-за страха за здоровье - свое и своих детей (44%). В 43% случаев медцентр вакцинации перенес запись на прививку. В 13% - учреждение просто-напросто оказалось закрытым.

Почти половина опрошенных родителей (46%) заявили, что они не получили новых инструкций по безопасной вакцинации детей во время пандемии.

Сколько вреда пандемия нанесла иммунизации?

Ежемесячные доклады ВОЗ о случаях заболевания корью в Европе за первую половину прошлого года свидетельствуют о значительном снижении уровня передачи инфекции по сравнению с 2018 и 2019 годами. В период с января по июнь 2020 года было зарегистрировано 12 028 случаев.

В то же время Янкович считает, что эта цифра может быть заниженной и зависеть от ряда факторов, связанных с пандемией, в частности, нарушений в лабораторном эпидемиологическом надзоре во время пика COVID-19: "Возможно, у нас в действительности были очень крупные вспышки, но о случаях заболевания просто не сообщали".

Количество случаев заражения корью в первые месяцы 2020 года оказалось выше, чем за тот же период в 2016 и 2017 годах. И факт остается фактом: если дети не будут проходить плановую вакцинацию, последствия не заставят себя долго ждать, хотя и не станут заметны сразу, отмечает Янкович. По его словам, ВОЗ до сих пор неизвестны истинные масштабы ущерба, нанесенного пандемией иммунизации населения Европейского региона против инфекционных заболеваний. Для многих стран сбор информации перестал быть приоритетной задачей. По последним данным, 41 страна мира уже отложила или рискует отложить проведение своих кампаний по борьбе с корью, что увеличивает риск более крупных вспышек во всем мире в будущем.

"Цель ВОЗ - полностью искоренить корь, и мы бежим последние 100 метров марафона, - говорит Янкович. - COVID уже показал нам, что происходит, когда у нас нет доступа к вакцине. Мы можем оказаться в аналогичной ситуации и в отношении других заболеваний, если вовремя не сделаем прививку".