Пользователи соцсетей ошибочно утверждают, что король Дании размахивал флагом Палестины на акции протеста в Копенгагене, а испанский монарх обвинил Израиль в геноциде. The Cube провел расследование.

РЕКЛАМА

В социальных сетях распространяется видео, на котором якобы король Дании Фредерик Х размахивает палестинским флагом с балкона в Копенгагене.

В других, не связанных между собой сообщениях, пользователи утверждают, что король Испании Филипп VI обвинил Израиль в геноциде в Газе.

Ни одно из этих утверждений не соответствует действительности.

В сообщении на платформе X утверждается: "Король Дании Фредерик X размахивает палестинским флагом с балкона, приветствуя сотни демонстрантов, собравшихся в Копенгагене в знак солидарности с народом Палестины".

На момент проведения проверки фактов это сообщение было просмотрено более 400 000 раз, а поделились им и поставили лайк почти 6 000 раз.

Но это ложь - по разным причинам.

The caption for the video is misleading Euronews

Для начала, видео было записано не в Копенгагене, а в шведском Мальмё. На одном из кадров мы видим вывеску на шведском языке на соседнем здании. На ней написано "Средняя школа Мальмё для девочек".

При поиске на Google Maps, мы можем легко убедиться, что школа действительно находится в Мальмё. Мы видим, что здания соответствуют тем, что показаны на видео.

The video depicts a school in Malmö, Sweden, not Copenhagen in Denmark Euronews

Однако снятый на видео человек не является королем Фредериком Х. The Cube не удалось выяснить, кем именно мог быть запечатленный на видео мужчина, но для справки приводим сравнение этих двух людей.

The man in the video is not the King of Denmark Euronews

Согласно сайту Королевского дома Дании, монарх действительно находился в Швеции с 6 по 7 мая, но сразу после этого вернулся домой.

Это видео было снято после визита монарха, во время пропалестинской акции 9 мая против участия Израиля в конкурсе "Евровидение 2024". Мероприятие проходило в Мальмё.

Что касается короля Испании Фелиппа VI, то в сообщении на платформе X говорится, что он якобы обвинил Израиль в "геноциде и резне" в Газе.

"Это началось не 7 октября, но именно тогда началась эта ужасная эскалация насилия с огромными разрушениями и гуманитарным кризисом в Газе. Кризис уже достиг невообразимых масштабов и вызывает крайнюю озабоченность у всех", - якобы заявил он.

Только одна часть сообщения соответствует действительности.

Some of the text in this post is misleading Euronews

Король Испании выступал на сессии по искусственному интеллекту на экономическом форуме под Мадридом, проходившем 8 и 9 мая. Видеозапись можно найти на канале Испанского королевского дома на YouTube.

На мероприятии Филипп VI говорил о сложной геополитической ситуации в мире, отмеченной конфликтами в Украине и в секторе Газа.

Во время выступления он напомнил слушателям, что насилие в Газе началось не 7 октября. Он также говорил об "ужасной эскалации насилия", "огромных разрушениях и гуманитарном кризисе в Газе", но в своей речи он не обвинял Израиль в геноциде или массовых убийствах.

Филипп VI уже высказывался о разворачивающемся гуманитарном кризисе в Газе, высоко оценивая поддержку, оказываемую его страной БАПОР.