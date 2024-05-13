Брюссель осуждает жестокие нападения на протестующих в Тбилиси

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Евросоюз заявил, что правительство Грузии должно придерживаться курса на демократические реформы, если эта страна хочет присоединиться к ЕС. Несколько евродепутатов призвали главу союзного внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля принять меры к введению санкций против Тбилиси за ущемление свободы самовыражения и сближение с Москвой. Брюссель с этим не спешит.

Представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано:

Грузия все-таки является страной-кандидатом. Мы надеемся и ожидаем, что её правительство вернётся на европейский путь и выполнит все обязательства, которые оно добровольно взяло на себя, когда подало заявку на статус кандидата для своей страны.

Европейская комиссия также осудила власти Тбилиси за применение чрезмерной силы против оппозиционных политиков и журналистов. В Брюсселе говорят, что правящая партия «Грузинская мечта» рискует отбросить страну назад и подорвать её шансы на вступление в ЕС со всеми его преимуществами. 12 из 27 государств-членов попросили Союз разъяснить, приведет ли принятие "закона об иноагентах", который подобен российскому, к приостановке переговоров о членстве Грузии.

Профессор университета в Ирландии Джон О'Бреннан:

Пришло время Евросоюзу сказать об этих двойных играх "хватит". Нельзя быть в процессе вступления и в то же время вводить законодательство, которое полностью противоречит 2-й статье Договора о ЕС. Это полностью противоречит обязательствам, которые грузинское правительство дало Европейской комиссии.

Корреспондент Euronews Шона Мюррей передаёт из Брюсселя:

Сцены в Тбилиси сегодня повторяют события на Майдане в Киеве в 2014 году, когда Украина была готова пойти на сближение с Европейским союзом. Грузия получила статус страны-кандидата в ноябре прошлого года под народное ликование. Но критики говорят, что этот законопроект исходит непосредственно из кремлёвского сценария. Группы гражданского общества предупреждают, что это путь, на котором правительство будет преследовать любого, кто его критикует, будь то политики, журналисты или кто-либо, выступающий за гражданские свободы.