Избиратель и политик из Австрии хотят, чтобы новый состав законодательного органа ЕС уделил главное внимание развитию системы образования

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Венский учитель Франческо Спиронелли считает, что условия в его школе нуждаются в значительных улучшениях:

Привет, меня зовут Франческо. Я учитель начальных классов в Вене. Самая большая проблема с образованием в Австрии на данный момент – это нехватка кадров. Если бы меня избрали европарламентарием, я постарался бы вернуть достоинство школьной работе и добиться того, чтобы моя зарплата соответствовала выполняемым задачам и годам обучения. Нужно также обеспечить увеличение количества учителей для улучшения качества преподавания.

Кандидат от либеральной партии "NEOS-Новая Австрия" Хельмут Брандштеттер благодарит Евросоюз за хорошее образование и призывает обеспечить им следующее поколение:

Я принадлежу к самому счастливому поколению, когда-либо выросшему в Европе. У меня были возможности учиться за границей, работать в Еврокомиссии в Брюсселе. И я хочу, чтобы мы сделали эту Европу ещё лучше для нашей смены. Конкретно, каждый молодой человек должен иметь возможность учиться, получить образование, а также работать за рубежом. Я хочу, чтобы мы строили единую Европу для самих себя и при этом жили в безопасности.

Это второй эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.