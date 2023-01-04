Германия отклонила просьбу Варшавы начать переговоры о компенсации ущерба, нанесенного Польше во время Второй мировой войны, сообщило во вторник, 3 января Министерство иностранных дел Польши.

Берлин считает этот вопрос закрытым, говорится в сообщении министерства. Польша намерена обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы усилитьдавление на ФРГ в попытке получить компенсацию в размере 1,2 миллиарда евро за урон, причененный в результате оккупации страны нацистской Германией в 1939-45 годах.

"Согласно заявлению правительства Германии, дело о репарациях и компенсации за ущерб от войны остается закрытым, - говорится в пресс-релизе польского министерства. - Правительство Германии не намерено начинать переговоры по этому вопросу".

По окончании Второй мировйо войны, Польша оказалась одной из самых пострадавших стран. По самым скромным оценкам, война унесла жизни 22 процентов населения поляков. Страна была опустошена, 40% культурных ценностей Польши было уничтожено, а почти 50% ее восточных территорий после окончания войны отошло к СССР.

Германия утверждает, что в послевоенные годы странам Восточного блока была выплачена значительная компенсация, а территории, которые Польша потеряла на востоке, были компенсированы на западе за счет части довоенных земель Германии. То есть, фактически, Польша как государство переместилась на карте Европы на несколько сот километров с востока на запад.

Польша направила формальное требование о репарациях Германии в октябре прошлого года.

Берлин настаивает на том, что вопрос был закрыт из-за решения, которое было принято в эпоху существования советского блока, в результате которого Варшава отказалась от требования репараций.

Польша утверждает, что в то время страна перестала требовать компенсации из-за давления со стороны Кремля.

Во вторник польские дипломаты передали дело в ООН, попросив организацию о "сотрудничестве и поддержке, чтобы Польша могла получить компенсацию за ущерб, причиненный агрессией и оккупацией немцев".

В ООН пока от комментариев воздерживаются.

Лидеры Польши полагают, что существует возможность для переговоров.

Германия утверждает, что Польша отказалась от военных репараций в 1953 году. Именно тогда московские власти как лидеры победившей в войне державы решили, что Польша получит лишь небольшую часть компенсации.

Берлин использует те же аргументы против требований о репарациях, которые в прошлом послужили ответом на претензии Греции и Италии.

Во время своего визита в Варшаву в октябре этого года министр иностранных дел Германии Анналена Баербок заявила, что "с точки зрения федерального правительства вопрос о репарациях закрыт". Она подчеркнула, что ее страна взяла на себя "историческую ответственность".

После прихода к власти в Польше в 2015 году правящая партия "Право и справедливость" часто поднимала вопрос о военных репарациях, настаивая на том, что Германия по-прежнему несёт "моральный долг" в этом вопросе.

Вопрос о немецких репарациях решался во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года и позднее в договор были внесены уточнения в ходе Потсдамской конференции в августе 45-о. Реперационные претензии СССР покрывались за счёт конфискации немецкой собственности на территории восточного блока и её вывоза в СССР. Часть имущества была конфискована в ГДР, причём взимание репараций с ГДР было прекращено по совместному соглашению СССР и Польской Народеой Республики с 1 января 1954.

Власти Польши утверждают, что любые формы репараций в поствоенный период были сделаны в адрес оккупированной страны, а не свободной Польши. Распределение этих репераций полностью контролировалось и регулировалось советскими властями.

Теперь свою оценку претензий к Германии со стороны Польши должны дать представители ООН.