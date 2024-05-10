Вопрос о создании собственной системы ядерного сдерживания ЕС взамен американской оказался в центре предвыборных дебатов в Германии с подачи лидера Европейской народной партии.

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Вторжение России в Украину и перспектива того, что второе президентство Дональда Трампа может ослабить Североатлантический альянс, заставили европейских политиков задуматься об альтернативе НАТО. Этот вопрос в преддверии июньских выборов в Европарламент поднял его немецкий депутат, возглавляющий Европейскую народную партию, Манфред Вебер.

В эфире баварского телеканала BR24 в четверг (9 мая) он высказался в поддержку идеи президента Франции Эммануэля Макрона и раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за его нежелание участвовать в обсуждении.

"Это предложение Франции должно быть включено в повестку обсуждения", - сказал Вебер ою инициативе Макрона по расширению гарантий безопасности ЕС на основе ядерного сдерживания, добавив: "Я разочарован тем, что Олаф Шольц, федеральное правительство, безмолвствуют, что на это предложение не было дано абсолютно никакого ответа".

Макрон "расширяет концепцию национальной безопасности Франции, превращая её из чисто территориальной в европейскую. <...> Тем самым он даёт понять: когда нападают на Литву, нарушается порядок и появляется угроза безопасности во Франции", - продолжил Вебер.

В конце апреля, выступая с речью на тем политики Евросоюза, французский лидер заявил, что ядерные силы сдерживания Франции являются "неотъемлемым элементом обороны европейского континента".

Опасения по поводу способности Европы защитить себя возникли после того, как Трамп заявил, что США не придут на помощь союзникам по военно-политическому блоку, которые не платят положенные взносы, если на них нападут. Это может подорвать договорные обязательства, лежащие в основе НАТО.

Франция - единственная оставшаяся ядерная держава в ЕС, хотя пока неясно, какую роль Брюссель или депутаты Европарламента, такие как Вебер, могут сыграть в воплощении этой идеи в жизнь.

Европейская комиссия пытается координировать военное производство в странах-членах с тем, чтобы и дальше вооружать Украину. А председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае своего переизбрания сделает оборону центральным пунктом своей политики на втором сроке.

Но в ЕС также входят государства, придерживающиеся нейтралитета во внешней политике, такие как Ирландия и Австрия. В соответствии с учредительными договорами, они не могут напрямую закупать оружие.

В феврале Шольц - социалист, возглавляющий немецкую правительственную коалицию, в которую также входят "зелёные" и либеральные партии, - заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung: "Я не думаю об этих дебатах" по поводу европейской ядерной гарантии, ссылаясь на членство в НАТО и решение страны об отказе страны развивать свою ядерную программу.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин приказал провести испытания тактического ядерного оружия, что, по мнению многих аналитиков, служит предупредительным сигналом для стран-союзниц Украины.