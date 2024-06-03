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В Ирландии жилья не хватает ни местным, ни мигрантам

В Дублине просителям убежища зачастую некуда податься.
В Дублине просителям убежища зачастую некуда податься. Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
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"Фатальное стечение обстоятельств": дефицит квадратных метров, высокая цена на землю и приток мигрантов – власти республики с трудом справляются с жилищным кризисом. В Дублине у просителей убежища зачастую нет другого выбора, кроме как спать в палатках, ожидая, когда их разгонит полиция.

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На днях полиция Дублина ликвидировала очередной палаточный лагерь мигрантов в районе Гранд-канала, тогда бездомные просители убежища перебрались в один из парков. Это обычная картина в столице Ирландии в последние месяцы.

В итоге стало известно, что чуть больше сотни человек получат жильё в пригороде.

Островное государство уже много лет страдает от нехватки жилья и недоинвестирования в систему здравоохранения.

"Налицо фатальное стечение обстоятельств, – поясняет Гэри Мёрфи, профессор Городского университета Дублина (DCU), – в стране недостаёт жилья, а миграционные потоки растут. Два эти фактора слились воедино, и правительство судорожно пытается справиться с ситуацией".

Подсчитано, что дефицит жилья в Ирландии составляет до 256 000 объектов. Согласно последним статистическим данным, в марте этого года у 13 866 взрослых и детей не было крыши над головой, что на 16% больше, чем в прошлом году.

В таких условиях некоторые сомневаются в том, что страна способна принимать мигрантов.

"Это довольно сложный вопрос о том, почему нельзя строить больше домов, – говорит профессор Мёрфи. – Во-первых, это связано с городским планированием. Второе ограничение – цена на землю. Это две главные проблемы, и к ним можно ещё добавить стоимость рабочей силы. Есть люди, которые стоят в очереди на получение муниципального или государственного жилья до десяти лет. И, когда они слышат все эти истории – весьма сомнительные – о том, что беженцы получили жильё раньше них, всё это, безусловно, подпитывает ультраправые элементы".

В Ирландии есть мелкие ультраправые партии, но им далеко до влияния, которое нарастили антимигрантские силы во Франции или Италии.

При этом в конце мая премьер-министр заявил, что "открыт" для проведения миграционной реформы, в рамках которой просителей убежища будут обрабатывать в третьих странах. На уровне ЕС подобную политику "аутсорсинга" продвигает Европейская народная партия (ЕНП) Урсулы фон дер Ляйен, членом которой является и партия Саймона Харриса Fine Gael.

Предстоящие европейские и местные выборы – возможность для властей Ирландии проверить общественные настроения.

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