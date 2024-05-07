Ирландскому СМИ приписали фейк о гигантских тратах правительства на питомцев украинских беженцев

Нет, Дублин не выделял более 100 млн евро на домашних животных из Украины. Программа "Куб" разоблачает ложный новостной заголовок, облетевший социальные сети.

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На изображении фейкового заголовка ирландской телекомпании RTÉ утверждается, что Дублин дополнительно выделил более 100 млн евро на уход за домашними животными украинских беженцев. Это сообщение облетело соцсети, будто это заслуживающая доверия новость. Но это не так.

В поддельном скриншоте, распространяемом на платформе X, используется логотип и цветовая гамма настоящего сайта RTÉ News. Как утверждается, статья вышла в апреле 2024 года. В заголовке говорится, что ирландское правительство согласовало выделение ещё 150 млн евро на содержание "украинских" домашних животных.

Однако нет никаких доказательств того, что это на самом деле произошло. Поиск в Интернете не дал никаких результатов, кроме ссылок на несколько разоблачений этой истории.

"Куб" связался с редакцией RTÉ News, которая подтвердила, что это фейк и что ни заголовка, ни изображения никогда не было на официальном сайте.

"Я могу подтвердить, что это, конечно же, фейк. В Национальный водный центр (откуда, предположительно, взята фотография) не пускают домашних животных. В заголовке стоит точка в конце, изображение не наше. Эта история, безусловно, не соответствует действительности", – говорится в комментарии Euronews.

Согласно официальным данным ООН, Ирландия приняла 106 355 украинских беженцев с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

В начале войны Ирландия действительно выделила средства на уход за питомцами, которые оказались в стране вместе со своими украинскими владельцами, но с тех пор эта практика прекратилась.

Министерство сельского хозяйства, продовольствия и мореходства Ирландии сообщило нам, что с 2022 года потратило 815 550,64 евро на питомцев украинских беженцев. "На данный момент мы не несём никаких расходов, связанных с домашними животными из Украины", – добавили в ведомстве.

Эти средства были потрачены на меры по контролю санитарного риска, связанного с перевозкой животных из Украины в Ирландию, а также на помощь украинским беженцам в обеспечении соответствия их питомцев ветеринарным требованиям принимающей страны. Это включало ветеринарные расходы, идентификацию животных, транспортировку, размещение, услуги переводчика.

Минсельхоз Ирландии: "Эти экстренные меры больше не действуют. Все домашние животные, ввозимые в Ирландию, должны соответствовать санитарным требованиям".

В то же время, в стране возникла определённая реакция. По сообщениям, заместитель премьер-министра Михол Мартин заявил, что государство не зря дало деньги на транспортировку и размещение домашних животных из Украины, назвав эти меры политикой "сострадания". По его словам, это был "достойный ответ", который отражает "всё лучшее" в ирландском народе.

Тем не менее, нет никаких доказательств того, что правительство утвердило гигантский транш размером в 150 млн евро на уход за питомцами.

Департамент по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодёжи (DCEDIY), который занимается поиском жилья для украинцев, заявил, что не знает, откуда взялось это сообщение: "Кабмин не давал подобных поручений DCEDIY".

Чиновники заявили, что в ноябре 2022 года перестали оплачивать pet-friendly жильё (оно специально предназначено для проживания с питомцами), и с тех пор постепенно прекращают оплачивать эти расходы для тех, кто уже находится в Ирландии.

В департаменте добавили, что в 2022 году было потрачено около 500 млн евро на съёмное жильё для украинцев, спасающихся от войны. Эта сумма увеличилась до 1,5 млрд евро в 2023 году.