Германия: социал-демократы выступили против растущего насилия

"Это угроза демократии!" европейские социалисты и социал-демократы Германии осудили нападение в Дрездене на кандидата от СДПГ. Матиас Эттке был избит и получил серьёзные травмы, он госпитализирован.
Немецкая партия СДПГ и Социал-демократическая партия Европы провели демократический Конгресс в Берлине, чтобы продемонстрировать свою силу в условиях роста правых популистов на всём континенте.
Рейтинг социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца упал до исторического минимума после нескольких лет экономического спада в стране. Теперь левоцентристы изо всех сил пытаются вернуть поддержку немецких граждан, упирая на рост проявлений насилия со стороны ультраправых.
Канцлер Германии Олаф Шольц, лидер европейских социал-демократов Стефан Лёвен и кандидат от левоцентристов на пост главы Европейской комиссии Николас Шмит осудили пятничное нападение на лидера списка от СДПГ в Саксонии Маттиаса Экке.
Несколько немецких партий заявили, в последнее время участились вербальные и физические атаки на их членов и сторонников. Власти возлагают ответственность за рост насилия на партию "Альтернатива для Германии".
Лив Страуд, корреспондент Euronews:
"До европейских выборов остаётся месяц. Это время, за которое избирателям предстоит решить, чью сторону выбрать - левых или правых".