Германия: социал-демократы выступили против растущего насилия

"Это угроза демократии!" европейские социалисты и социал-демократы Германии осудили нападение в Дрездене на кандидата от СДПГ. Матиас Эттке был избит и получил серьёзные травмы, он госпитализирован.

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Немецкая партия СДПГ и Социал-демократическая партия Европы провели демократический Конгресс в Берлине, чтобы продемонстрировать свою силу в условиях роста правых популистов на всём континенте.

Рейтинг социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца упал до исторического минимума после нескольких лет экономического спада в стране. Теперь левоцентристы изо всех сил пытаются вернуть поддержку немецких граждан, упирая на рост проявлений насилия со стороны ультраправых.

"Подобные вещи угрожают демократии. Нельзя принимать их, пожимая плечами. Мы должны вместе противостоять этому" Олаф Шольц канцлер Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц, лидер европейских социал-демократов Стефан Лёвен и кандидат от левоцентристов на пост главы Европейской комиссии Николас Шмит осудили пятничное нападение на лидера списка от СДПГ в Саксонии Маттиаса Экке.

Несколько немецких партий заявили, в последнее время участились вербальные и физические атаки на их членов и сторонников. Власти возлагают ответственность за рост насилия на партию "Альтернатива для Германии".

Лив Страуд, корреспондент Euronews:

"До европейских выборов остаётся месяц. Это время, за которое избирателям предстоит решить, чью сторону выбрать - левых или правых".