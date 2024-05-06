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Демонстрации против насилия после нападения на политика СДПГ

Нападение на политика потрясло многих жителей Германии
Нападение на политика потрясло многих жителей Германии Авторское право Кадр из репортажа ZDF via EVN
Авторское право Кадр из репортажа ZDF via EVN
By Euronews
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Жестокое избиение кандидата от партии СДПГ на европейские выборы потрясло многих жителей Германии.

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Сотни людей собрались в Берлине в воскресенье, чтобы выразить протест против насилия и в защиту демократии. Около 2 000 человек также вышли на улицы Дрездена. 

Нападение на члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ)  Маттиаса Экке в пятницу вечером в Дрездене, когда он расклеивал предвыборные плакаты, потрясло многих. Экке — главный кандидат от СДПГ в Саксонии на предстоящих европейских выборах.

В своей причастности к нападению признался 17-летний подросток. Полиция провела обыски в квартирах троих подозреваемых. 

На Экке напали четыре человека поздно вечером в пятницу. После проведенной операции политик идет на поправку.

Министерство внутренних дел ФРГ сообщило, что министры внутренних дел 16 земель страны проведут во вторник внеочередную встречу, чтобы обсудить меры по противодействию нападениям на политиков.

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Берлин Германия СДПГ Дрезден