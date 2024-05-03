Опрос Euronews в Италии: ультраправые впереди

В Италии партия премьер-министра Джорджи Мелони "Братья Италии" лидирует; на втором месте - Демократическая партия. Таковы данные опроса, проведённого Euronews в конце апреля в связи с европейскими выборами.

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В Италии, согласно соцпоросам, лидирует ультраправая партия премьер-министра Джорджи Мелони Fratelli d'Italia ("Братья Италии"); на втором месте левоцентристская Демократическая партия. Таковы данные исследования, проведённого Euronews в конце апреля в связи с европейскими выборами 9 июня.

Fratelli d'Italia, как и в конце марта, могут стабильно рассчитывать на 28% голосов избирателей. Тем не менее, центр и левые популисты также показывают неплохой результат: в прошлом месяце поддержка Демократической партии и Движения 5 звезд немного выросла по по сравнению с другими силами.

"Лига" и Forza Italia ("Вперёд, Италия!") - два других представителя консервативного и националистического блока - набирают чуть больше 8% голосов. Правая популистская "Лига" Маттео Сальвини является частью крайне правой группы "Идентичность и демократия". Правоцентристская партия "Вперед, Италия!" входит во фракцию Европейской народной партии, возглавляемой министром иностранных дел и бывшим председателем парламента ЕС Антонио Таяни.

Стратегия Джорджи Мелони

Джорджа Мелони лично возглавила избирательную кампанию своей партии. Её стратегия - добиться высокой явки избирателей, чтобы получить как можно больше мест в парламенте ЕС и повлиять на формирование будущих коалиций.

Партия премьер-министра Италии - часть Европейской группы консерваторов и реформаторов (ECR). Её цель - удержать ключ к созданию большой правоцентристской коалиции с Европейской народной партией, как того желает уходящий председатеь Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако, прежде чем войти в большую европейскую игру, Джордже Мелони придется преодолеть два препятствия в своей собстенной стране.

Главное из них - её соперник Маттео Сальвини, влиятельный партнёр в Европаламенте француженки Марин Ле Пен.

Вторая проблема – усиление левых. Если Демократическая партия, входящая в группу социалистов и демократов, найдет язык со своими соперниками из Движения пяти звезд, возглавляемого бывшим премьер-министром Джузеппе Конте, левые и левоцентристские силы смогут создать прочную структуру на разделённом разногласиями и спорами итальянском политическом поле.

Нынешнее итальянское правительство представляет собой трехстороннюю правоцентристскую коалицию. Три партии постоянно ведут междоусобную борьбу. Это может оказать влияние на европейские выборы в целом, поскольку Fratelli d'Italia - член группы ECR, Лига - член группы "Идентичность и демократия", а сумма двух этих партий может дать более 36% голосов, отмечают наблюдатели.